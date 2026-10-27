Taxista en Bogotá fue baleado en medio de un ataque cerca al Gran Plaza de Bosa: así ocurrió

El temor se apoderó de transeúntes, comerciantes y conductores en Bosa Centro, barrio del sur de Bogotá, con el estruendo de un arma de fuego y la escena de un taxista baleado en pleno corredor vial. Los hechos ocurrieron este martes 27 de octubre en inmediaciones del centro comercial Gran Plaza Bosa.



De acuerdo con la información de las autoridades, una patrulla de la Policía Metropolitana de Bogotá (Mebog) fue alertada por la presencia de unas personas que se desplazaban en motocicleta, alrededor de las 12:50 p. m. Estos mismos individuos que encendieron las alarmas de los uniformados habrían sido quienes dispararon contra el conductor del taxi afectado. (Lea también: Capturan en Medellín al hijo e hijastro de Iván René Valenciano en megaoperativo policial)

Videos grabados por testigos muestran los momentos posteriores al atentado contra el taxista, en los que se identifica al vehículo amarillo de placas WLU. Una de las puertas del automóvil resultó con dos agujeros de bala, según se puede visualizar en las imágenes captadas. Alrededor del carro se congregaron curiosos y dos uniformados de la Policía. El conductor, por su parte, quedó herido en una de sus piernas y tuvo que ser trasladado a un centro médico para su valoración y atención médica.

#BOGOTÁ. Lo último. Reportan que un taxista fue herido a disparos por sujetos en motocicleta en inmediaciones del centro comercial Gran Plaza Bosa. Según versiones, los atacantes huyeron tras dejar un panfleto, por lo que las autoridades investigan un posible caso de extorsión. pic.twitter.com/t1S7QJhpyD — Pasa en Bogotá | Sr Bacca🐮 (@PasaenBogota) October 27, 2026

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Información preliminar indica que las personas en la motocicleta no solo dispararon contra el taxista, sino que también dejaron un panfleto. Las autoridades no han confirmado de momento si esto sería a raíz de alguna extorsión, ajuste de cuentas o amenaza. Tampoco se conoce si la persona lesionada tendría algún antecedente judicial que pueda relacionarse con el atentado. De momento, las autoridades competentes adelantan las respectivas investigaciones para esclarecer los hechos. (Le puede interesar: Hermano de Miguel Castellanos permanece en UCI mientras familia afronta la pérdida del exsecretario)



El hecho se presenta menos de un mes después del homicidio de un taxista en Soacha, ocurrido el pasado 30 de septiembre. Lo que más generó conmoción de este crimen es que los responsables grabaron un video en el que hicieron mención de la banda a la que pertenecerían (Los Satanás), accionaron el arma de fuego para asesinar al conductor y huyeron de la escena del crimen que dejaron a su paso en el barrio Ciudad Verde. Julián Sánchez Perico, alcalde del municipio, relató que el occiso —de 33 años, identificado como Daniel Chirino— tendría antecedentes judiciales por hurto y tráfico de estupefacientes.

María Paula Rodríguez Rozo

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