¿Qué hizo influencer en pleno vuelo, afectando la seguridad, según Avianca?

Un influencer fue acusado de haber “desplegado una conducta que afectó la seguridad”, según la aerolínea Avianca, que a través de un comunicado informó que va a interponer acciones legales en contra del creador de contenido por haber llevado a cabo una conducta irregular al interior de un vuelo que cubría la ruta Bogotá -Madrid el pasado 11 de marzo.



De acuerdo por lo dicho por la compañía aérea, el influencer liberó un químico al interior del avión, lo que generó malestar por parte de los pasajeros y tripulantes dentro del vuelo AV46.



Avianca denunciará a influencer por "conducta" en pleno vuelo

A través de un comunicado, Avianca señaló que por “consecuencia del comportamiento disruptivo” por parte del influencer, la aerolínea decidió cancelar el vuelo de regreso que el creador de contenido había comprado. “Asimismo, interpondrá las acciones legales correspondientes”, dijo la empresa.

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Según versiones, el influencer implicado sería Yeferson Cossio, quien -en sus redes- señaló que "inventaron 'mero' chisme".

En el mismo comunicado, la compañía especificó cuál fue el comportamiento disruptivo que llevó a cabo el influencer paisa, la cual llevó a la empresa a tomar la decisión: “La decisión fue adoptada con fundamento en lo previsto en las letras a), d) y h) del numeral 8.6 del Contrato, al haberse desplegado una conducta que afectó la seguridad, comodidad, el orden y la disciplina a bordo, así como la sanidad del vuelo, luego del uso de un artefacto generador de olor químico al interior de la cabina, pese a que 1) la aeronave corresponde a un espacio cerrado y con sistema de presurización que recircula el aire de toda la cabina y 2) la aeronave se encontraba sobrevolando el Océano Atlántico, aún distante del aeropuerto más cercano en caso de presentarse una emergencia”.



¿Qué dice el contraro de transporte de Avianca?

Las tres reglas (a; d y h) a las que se refiere Avianca, con las que terminaron el contrato de transporte con Yeferson Cossio dicen lo siguiente:



A: Cuando el Pasajero incumpla con las condiciones establecidas en el Contrato.

D: Cuando el Pasajero pueda representar una amenaza para la seguridad del vuelo, para la comodidad, el orden o disciplina, abordo, salud o conveniencia de los otros Pasajeros y de la tripulación y la sanidad del vuelo.

H: Cuando el Pasajero no acate las instrucciones de seguridad y comportamiento impartidas por los representantes de el transportador, tanto en tierra como en vuelo, o cuando su comportamiento interfiera con las labores de la tripulación.

Si bien Yeferson Cossio no se ha pronunciado puntualmente a lo sucedido, en su última publicación en la red social X manifestó que “cuando digo que tengo la conciencia tranquila no me refiero a que no hice nada, me refiero a que no me arrepiento de nada de lo que hice”. Lo escrito por el creador de contenido no fue bien tomado por muchos usuarios de redes sociales, quienes criticaron las acciones de él frente a lo denunciado por Avianca.



Al final del comunicado, Avianca señaló que “rechaza de manera categórica cualquier comportamiento que ponga en riesgo la seguridad de su operación y que comprometa la experiencia a bordo de los clientes y personal de servicio. La aerolínea reitera su llamado a las autoridades y al Congreso de la República para dar continuidad al trámite del Proyecto de Ley 153 de 2025, una iniciativa clave para endurecer las sanciones contra pasajeros disruptivos y fortalecer la protección del personal aeronáutico, incluyendo conductas que pongan en riesgo la seguridad de un vuelo o de los pasajeros y empleados de Avianca”.



CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

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