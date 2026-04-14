¿Qué pasó con el hijo de Adriana Campos, actriz de 'Vecinos' que murió en trágico accidente?

El 3 de noviembre de 2015, la televisión colombiana se detuvo ante una noticia que parecía extraída de uno de los guiones más tristes que Adriana Campos llegó a interpretar. La actriz, recordada por su luz y talento en producciones como 'Vecinos' y 'Bella Calamidades', perdía la vida en un trágico accidente automovilístico junto a su pareja, Carlos Alfonso Rincón. El programa Expediente Final, de Caracol Televisión, reconstruyó minuciosamente los últimos días de una mujer que, según sus allegados, lo dio todo por el sueño de construir una familia estable.



¿Quién era Adriana Campos?

Adriana, nacida en Chaparral, Tolima, inició su camino en la actuación a los 21 años en Padres e hijos. Su disciplina la llevó a participar en más de 20 producciones, ganándose el respeto de sus colegas. Sin embargo, detrás del éxito profesional, su vida personal estuvo marcada por pruebas difíciles, como su sonado romance con Mauricio Ochmann, con quien perdió un bebé, un hecho que, según los testimonios, le causó una profunda tristeza.

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Años después, la vida la unió al empresario Carlos Alfonso Rincón. La relación fue tumultuosa desde el inicio. Liliana Campos, hermana de Adriana, recuerda con emoción el momento en que supo que la actriz sería madre: "A mí me manda una foto de la prueba de embarazo, me emocioné demasiado, demasiado, demasiado".

No obstante, la felicidad se vio empañada cuando la pareja rompió cuando Adriana Campos tenía cuatro meses de gestación. La actriz enfrentó gran parte de su embarazo sola, mientras Carlos iniciaba otra relación. Su madre, Teresa, relata con dolor los desplantes de Carlos tras el nacimiento del niño: "Recién nació el bebé y pasaron cosas muy dolorosas... Carlos, dos días después del nacimiento, tiene una pelea terrible con ella... eso me partió el alma".



Pese a las heridas, Adriana decidió darle una nueva oportunidad a Carlos. Juan Pablo Gamboa, su compañero de escena, confiesa su sorpresa ante esta reconciliación: "A mí me cogió por sorpresa porque la verdad es que nos habíamos alejado como unos dos meses antes... sintió un poco de pena, entonces dijo que prefería más bien callar y esperar".



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El accidente donde murió Adriana Campos

La pareja planeaba casarse el 27 de febrero del año siguiente. El destino final comenzó en el suroeste antioqueño. Adriana y Carlos viajaron a Salgar para buscar un lote donde construir una casa de campo. El lunes 2 de noviembre se hospedaron en el Hotel Boutique Cauallejo, en una habitación irónicamente llamada "Amor para siempre". A las 11:00 p.m., una llamada de la abuela paterna cambió el rumbo de sus vidas: el bebé, que se había quedado en Medellín, no paraba de llorar y parecía enfermo.

Angustiados, decidieron regresar a medianoche a pesar del cansancio. Tras solo 20 minutos de recorrido, el agotamiento venció a Carlos. Un microsueño hizo que su Audi 2009 cayera por un abismo de 25 metros hacia el río Cauca. El vehículo quedó volcado y sumergido. Los pescadores que hallaron el carro a la mañana siguiente describieron una escena desgarradora. Adriana presentaba un fuerte golpe en la cabeza, mientras que Carlos, aferrado al timón, habría muerto por ahogamiento.

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El hallazgo de un tetero y juguetes dentro del auto generó horas de angustia colectiva ante la posibilidad de que el niño estuviera en el agua, pero pronto se confirmó que el menor estaba a salvo con sus abuelos. Tras su partida, el misterio y la controversia no cesaron. Su colega Liliana González relató experiencias paranormales tras el fallecimiento: "Sentíamos como que había una energía muy fuerte esos días... se nos empezaron a cambiar los canales como si Adriana estuviera presente".



Hijo de Adriana Campos enfrenta millonaria demanda

Pero más allá de lo espiritual, la tragedia dio paso a una amarga batalla legal. Hoy, el hijo de Adriana enfrenta una demanda de más de 5.000 millones de pesos interpuesta por su propia abuela y tía paternas por los bienes de su padre. Liliana Campos, quien hoy tiene la custodia del menor cumpliendo la voluntad informal de su hermana, denuncia haber recibido amenazas tras asumir el cuidado del niño.

El pequeño, según Liliana, reconoce a Adriana y Carlos en fotos y dice: "Ellos son mi papito y mi mamita los que están en el cielo". El expediente de Adriana Campos se cierra con la imagen de una mujer que murió buscando la felicidad familiar que siempre soñó.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL