Adriana Campos: así fue el fatal accidente que acabó con la vida de la actriz de Bella Calamidades

El 3 de noviembre de 2015, la industria del entretenimiento colombiano se vistió de luto tras conocerse el deceso de Adriana Campos, quien tenía 36 años en el momento del siniestro. La actriz, recordada por dejar una huella significativa en la televisión en producciones como Vecinos y Bella Calamidades, viajaba en compañía de su pareja, el empresario Carlos Rincón, de 37 años. La tragedia ocurrió en el departamento de Antioquia.

Ambos se encontraban de viaje, pero una circunstancia familiar inesperada provocó un cambio en sus planes. La pareja tenía un hospedaje pago en un hotel hasta las 2:00 p.m. de ese mismo día, 3 de noviembre de 2015. Sin embargo, la abuela paterna de su hijo menor realizó una llamada en la que señalaba que el niño se encontraba enfermo. Este hecho generó una preocupación inmediata que los impulsó a emprender el regreso a casa mucho antes de lo previsto.

Adriana Ortega, amiga de la actriz, relató en el programa Expediente Final de Caracol Televisión cómo se tomó la decisión: “Escuchó que el niño lloraba y no se calmaba y le dijo a Carlos ‘devolvámonos, yo no puedo dormir escuchando eso’ y ahí tomaron la decisión de devolverse”. Esta urgencia hizo que la pareja saliera del hotel cerca de las 11:00 p.m.



El fatal accidente en el que murió Adriana Campos

La carretera elegida para su retorno se convirtió en el escenario del fatal accidente. Llevaban aproximadamente 20 minutos de recorrido cuando, tras dejar el hotel, tomaron la vía a Medellín por la carretera que comunica a Bolombolo con Peñalisa, en el suroeste Antioqueño.



Aunque lo habitual era que Adriana manejara durante sus viajes, en esta ocasión, Carlos Rincón decidió conducir el vehículo. Este cambio en la rutina se produjo a altas horas de la noche, una hora en la que el cansancio comenzaría a hacer efecto.



La investigación posterior determinó que el siniestro que les costó la vida a ambos habría sido causado por un microsueño. El cansancio venció a Carlos Rincón mientras conducía por una de las pocas líneas rectas que presenta esa vía en el suroeste antioqueño. Un microsueño, un breve periodo de pérdida de conciencia fue suficiente para que perdiera el control del carro.

Nada pudo detenerlos y el vehículo se fue por el abismo. El carro se desplazó 25 metros antes de impactar con fuerza contra las piedras que se encontraban en las laderas del río Cauca. El vehículo finalmente quedó volteado con las llantas hacia arriba y las puertas quedaron bloqueadas. Carlos Rincón fue hallado aferrado al timón del carro.

El impacto fue de tal magnitud que Adriana y su novio fallecieron casi de manera inmediata. Específicamente, la actriz presentaba un golpe mortal en el costado izquierdo de la cabeza.



El hallazgo de la pareja en la madrugada

El trágico desenlace de la pareja permaneció oculto durante varias horas. Fue hasta la mañana siguiente, cerca de las 5:00 a.m. del martes, que un grupo de pescadores que se encontraban en la zona hicieron el descubrimiento. Los pescadores notaron la presencia de un vehículo volcado en el río Cauca.

Al acercarse, confirmaron el hallazgo de la pareja sin vida dentro del carro. Antes del mediodía de ese martes, 4 de noviembre de 2015, la noticia ya ocupaba los titulares principales de los medios de comunicación no solo en Colombia, sino también en toda Latinoamérica.

La muerte de Adriana Campos fue catalogada como una gran pérdida para la industria del entretenimiento colombiano. La artista es recordada por sus papeles en famosas novelas y sus fanáticos aún la recuerdan con mucho cariño.

Los actos fúnebres de la pareja se realizaron en ciudades distintas. Al sepelio de Adriana Campos en Bogotá asistieron numerosos colegas, incluyendo actores, directores, periodistas, libretistas, amigos cercanos y toda su familia. Por su parte, la despedida de Carlos Rincón se llevó a cabo en Medellín.

El recuerdo de Adriana Campos, la artista de 36 años que participó en Bella Calamidades y Vecinos, sigue vivo diez años después de aquel fatal accidente del 3 de noviembre de 2015, manteniendo viva la memoria de su importante trayectoria en la pantalla chica.