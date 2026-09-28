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Noticias Caracol  / COLOMBIA  / "¿Quién dio la orden?": Miguel Uribe Londoño habla sobre investigación de crimen de su hijo

"¿Quién dio la orden?": Miguel Uribe Londoño habla sobre investigación de crimen de su hijo

Alias Robinson fue abatido en una operación militar y era señalado como uno de los financiadores del magnicidio de Miguel Uribe Turbay.

Por: Cristian Ávila Jiménez
Actualizado: 28 de sept, 2026
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Tras el operativo militar donde murió Miguel Orlando Guzmán, alias Robinson, señalado como uno de los hombres cercanos de Iván Márquez en la Segunda Marquetalia, Miguel Uribe Londoño habló en Noticias Caracol sobre cómo va la investigación por el crimen de su hijo, el candidato presidencial Miguel Uribe Turbay.

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"Alias Robinson Gutiérrez, cabecilla político y financiero de la estructura (grupo) Teófilo Forero Castro, fue dado de baja. Este criminal está implicado en el asesinato de Miguel Uribe Turbay. No dejaré de exigir que se establezca toda la verdad sobre ese crimen", anunció Abelardo de la Espriella.

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En entrevista con Noticias Caracol, el padre del excandidato detalló el rol que habría desempeñado alias ‘Robinson’ en la estructura criminal. Según afirmó, el abatido "participó ampliamente en la parte financiera del magnicidio de Miguel en el movimiento del dinero".

Agregó, además, que los recursos económicos provinieron del exterior, señalando que el dinero "vino desde Venezuela" a través de la Segunda Marquetalia y con la complicidad del régimen de Nicolás Maduro.

Acusaciones sobre el manejo de la inteligencia

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Uribe Londoño cuestionó la razón por la cual este nombre no había surgido previamente en el proceso judicial e increpó a la administración anterior. Según sus palabras, "el gobierno de Petro escondió la información" y sostuvo que "Petro no quería que se supiera que se descubra nunca quién dio la orden".

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Indicó que solo con el cambio de Gobierno y la llegada de nuevas autoridades de defensa se ha comenzado a analizar la inteligencia que permanecía guardada.

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Críticas a la Fiscalía y avances del caso

En relación con las pesquisas, el padre de la víctima diferenció entre los ejecutores del ataque y los determinadores. Afirmó que "la parte material del asesinato ya se conoce", pero advirtió que "falta saber qué pasó de ahí para allá". Asimismo, manifestó su inconformidad con los preacuerdos judiciales alcanzados por el ente investigador, señalando que la Fiscalía "ha sido muy suave con los acuerdos que ha hecho con estas personas especialmente con alias Chipi.

Finalmente, al referirse a quiénes habrían ordenado el crimen, Uribe Londoño aseveró que "los determinadores están al lado de Gustavo Petro". Sostuvo que varios de los implicados se habrían visto favorecidos por los procesos de diálogo y la política de "paz total", lo que les habría permitido desplazarse y actuar sin persecución.

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