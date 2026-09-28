Ideam alerta por aguaceros, crecientes súbitas, deslizamientos e incendios en varias zonas del país

La última semana de septiembre estará marcada por un panorama climático contrastante en Colombia. Mientras amplias regiones del país continuarán bajo la influencia de lluvias moderadas y fuertes, especialmente en las zonas Caribe, Andina y Pacífica, otras áreas podrían registrar temperaturas por encima de los valores habituales para esta época del año, según el más reciente reporte del Ideam. La entidad advirtió que durante los próximos días persistirán condiciones atmosféricas favorables para la formación de nubosidad, aguaceros y tormentas eléctricas en distintos sectores del territorio nacional. Este escenario coincide con la actual temporada de lluvias que atraviesa buena parte del país y que mantiene activas alertas por crecientes súbitas, inundaciones y deslizamientos.



Caribe: lluvias frecuentes y alerta por condiciones marítimas

Los departamentos de la región Caribe estarán entre las zonas con mayor probabilidad de precipitaciones durante la semana. El Ideam prevé lluvias de moderadas a fuertes en sectores de Bolívar, Atlántico, Magdalena, Córdoba, Sucre, Cesar y La Guajira, especialmente durante las tardes y noches.

Aunque se esperan períodos de tiempo seco en algunas jornadas, los aguaceros seguirán siendo recurrentes. Además, continúan vigentes alertas naranjas por oleaje y viento en sectores del mar Caribe colombiano, una situación que podría afectar las actividades marítimas y de navegación. Pese a las lluvias, algunos sectores del oriente de la región Caribe podrían experimentar temperaturas elevadas y sensaciones térmicas particularmente altas durante las horas de la tarde.



Región Andina: una semana con nubosidad y fuertes precipitaciones

La región Andina, donde se concentra gran parte de la población colombiana, continuará registrando abundante nubosidad y precipitaciones de diversa intensidad. Según el pronóstico, Antioquia, Santander, Norte de Santander, Boyacá, Cundinamarca, Tolima, Huila y el Eje Cafetero tendrán episodios de lluvia durante varios momentos del día, con especial intensidad en las tardes. Las autoridades mantienen especial vigilancia en zonas montañosas debido al riesgo de movimientos en masa. Actualmente existen cientos de municipios bajo algún nivel de alerta por deslizamientos, siendo Antioquia, Santander, Chocó y Nariño algunos de los departamentos con mayores reportes de riesgo. Los expertos recomiendan a los habitantes de zonas rurales y corredores viales de montaña mantenerse atentos a las condiciones meteorológicas y a los comunicados de los organismos de gestión del riesgo.



Bogotá tendrá días nublados y lluvias intermitentes

Para Bogotá, el panorama apunta a jornadas predominantemente nubladas durante gran parte de la semana. El Ideam prevé lloviznas y lluvias ligeras en diferentes momentos del día, especialmente en localidades del norte, occidente y sur de la ciudad. Sectores como Suba, Usaquén, Engativá, Fontibón, Kennedy, Bosa, Chapinero, Santa Fe, San Cristóbal, Ciudad Bolívar y Usme podrían registrar precipitaciones intermitentes. Las temperaturas máximas se mantendrían cercanas a los 19 °C, mientras que las mañanas seguirán caracterizándose por abundante nubosidad y ambiente fresco.



Pacífico y Amazonía seguirán bajo influencia de las lluvias

La región Pacífica continuará siendo una de las más lluviosas del país. Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño tendrán condiciones favorables para aguaceros de variada intensidad, algunos acompañados de actividad eléctrica. En el caso de la Amazonía, aunque predominarán algunos periodos de tiempo seco, el Ideam prevé lluvias persistentes en sectores de Caquetá y Putumayo, así como precipitaciones ocasionales en Guaviare, Guainía, Amazonas y Vaupés.

Entretanto, sobre el Pacífico colombiano siguen vigentes alertas por pleamares que se extenderán hasta el 3 de octubre, por lo que las comunidades costeras deberán permanecer atentas a las recomendaciones de las autoridades.



Persisten las alertas por inundaciones, crecientes y deslizamientos

Uno de los aspectos que más preocupa a las autoridades es el elevado número de alertas hidrológicas vigentes. El último balance reporta decenas de cuencas y subzonas hidrográficas bajo vigilancia por posibles crecientes súbitas e inundaciones. Asimismo, continúan activas alertas por deslizamientos en 371 municipios del país y alertas por incendios en más de un centenar de localidades, reflejando los contrastes climáticos que actualmente afronta Colombia.



Ante este panorama, los organismos de emergencia recomiendan estar atentos a los boletines meteorológicos, evitar cruzar ríos o quebradas cuando aumenten sus niveles y reportar cualquier situación de riesgo a las autoridades competentes.



Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Tiene reportería propia de Noticias Caracol.

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ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL