Video: momento de la captura en Colombia de la esposa e hija de alias Fito, jefe criminal de Ecuador

La Policía de Colombia con apoyo del FBI detuvo a la esposa y una hija de Adolfo Macías, alias Fito, el máximo líder de una de las principales bandas narcotraficantes de Ecuador, informó este domingo el presidente Abelardo de la Espriella. Inda Peñarrieta y Michelle Macías, esposa e hija, respectivamente, de 'Fito', estaban requeridas por la justicia ecuatoriana acusadas de lavado de activos por más de 25 millones de dólares. Alias Fito es el líder de Los Choneros, una de las organizaciones narcotraficantes más antiguas y poderosas de Ecuador. En 2025, Quito lo extraditó hacia Estados Unidos un mes después de su recaptura tras haberse fugado de una cárcel de máxima seguridad el año anterior.



De la Espriella señaló por la red social X que Peñarrieta y su hija fueron detenidas en Sabana de Torres, en el departamento de Santander, en una operación en la que también participaron agentes ecuatorianos y del FBI, la policía federal de Estados Unidos. "Las autoridades ecuatorianas las investigan por el uso de empresas de papel para lavar dinero de la organización. Se las voy a enviar con gusto a mi buen amigo, el presidente Daniel Noboa, para que respondan ante la justicia ecuatoriana", expresó. "Así se trabaja, Abelardo: juntos y con resultados", respondió su homólogo ecuatoriano por X. Añadió que "ahora regresan al Ecuador a responder a los ecuatorianos".

"Hasta hoy fueron prófugas", escribió a su vez en X el ministro ecuatoriano de Interior, John Reimberg, calificando a ambas mujeres de "objetivos de alto valor". A los criminales "los buscamos, los encontramos y los traemos para que paguen por el daño que han hecho", afirmó.

La justicia no tiene fronteras: encuentra a quienes intentan evadirla.



En Santander fueron capturadas la esposa y la hija del criminal ecuatoriano alias ‘Fito’, requeridas por la justicia de Ecuador y con notificación roja de INTERPOL por el delito de lavado de activos. Son… pic.twitter.com/RSYNpO6ZMc — Mindefensa (@mindefensa) September 27, 2026

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Macías se convirtió en el primer ecuatoriano en ser extraditado tras un referendo impulsado por Noboa para reformar la ley en medio de la "guerra" contra el narcotráfico que lleva a cabo con apoyo de Washington. En una corte de Nueva York es acusado de siete cargos, incluidos narcotráfico y tráfico de armas, punibles con penas de entre 20 años de prisión y cadena perpetua.

Los Choneros es una organización calificada de "terrorista" por Estados Unidos, con nexos con el cartel mexicano de Sinaloa. Por Ecuador transita un 70% de la cocaína de sus vecinos Colombia y Perú, principales productores mundiales de esa droga. Las tres naciones andinas forman parte del Escudo de las Américas, la coalición de gobiernos de derecha encabezada por Donald Trump para combatir el crimen organizado en la región.

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AFP