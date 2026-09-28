Nuevo puente en la avenida Boyacá elimina semáforo y agiliza el paso de 127.000 vehículos al día

La infraestructura vial en el occidente de Bogotá registra un avance clave con la entrada en servicio del nuevo puente peatonal ubicado sobre la avenida Boyacá a la altura de la calle 12B. Esta infraestructura no solo garantiza un tránsito seguro para las personas que se desplazan a pie o en bicicleta, sino que también genera un impacto directo en la circulación de vehículos particulares, de carga y de transporte público. Al permitir la eliminación del punto semafórico que operaba previamente en esta intersección, la obra ha comenzado a agilizar de forma notable el flujo automotor en sentido norte-sur, mejorando la movilidad general en la localidad de Kennedy.



Así es el nuevo puente peatonal en la avenida Boyacá con calle 12B

El proyecto cuenta con una estructura principal de 170 metros de longitud, diseñada bajo parámetros de funcionalidad e inclusión social para los distintos usuarios del espacio público. La infraestructura incorpora zonas diferenciadas debidamente delimitadas para organizar el paso seguro tanto de peatones habituales como de personas con discapacidad. En lo relativo al transporte alternativo, la estructura fue equipada con canaletas especializadas a lo largo del recorrido. Estos canales permiten que los ciclistas puedan ascender y descender de la estructura de manera cómoda y segura acompañando sus bicicletas.

Adicionalmente, en materia de accesibilidad y mientras se completa la infraestructura definitiva, se puso en funcionamiento un ascensor con capacidad para 20 personas. Este elevador se encuentra operando de forma temporal mientras avanza la construcción de la rampa en la zona occidental, asegurando que las personas con movilidad reducida o necesidades específicas de desplazamiento puedan cruzar la vía sin inconvenientes.

#Bogotá | Así quedó el nuevo puente peatonal sobre la avenida Boyacá. ¿Qué opinan los peatones de la entrega de esta esperada obra?



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Uno de los logros más destacados de esta intervención es la reducción de los tiempos de espera para el tránsito que circula por este importante corredor vial. De acuerdo con los datos del sector, por este tramo de la avenida Boyacá transitan diariamente al menos 127.000 vehículos. La puesta en marcha del paso peatonal elevado hizo posible retirar el semáforo que anteriormente controlaba el cruce de transeúntes e interrumpía el flujo vehicular.



Puente en la avenida Boyacá elimina un punto crítico de congestión y mejora la movilidad

La supresión de la fase semafórica ha permitido mantener una circulación vehicular continua y fluida, con una mejoría evidente en la velocidad de desplazamiento en la calzada con sentido norte a sur. La medida elimina un punto crítico de represamiento de tráfico en el occidente de la ciudad, facilitando el paso de miles de conductores que transitan a diario por esta arteria principal.



La entrega y puesta en uso de esta obra beneficia directamente a más de 92.000 habitantes del sector y de la localidad de Kennedy. Para los vecinos y usuarios habituales, la infraestructura representa la atención a un reclamo histórico de seguridad vial. Integrantes de la comunidad señalaron que se trataba de una obra esperada durante mucho tiempo para solucionar los riesgos de accidentes y descongestionar un tramo considerado delicado para el tránsito peatonal y vehicular.



A pesar de que el puente peatonal ya se encuentra al servicio de los ciudadanos, los trabajos en la zona continúan. Actualmente, las cuadrillas avanzan en la construcción de la rampa del costado occidental. Una vez finalizada esta estructura complementaria, los peatones y ciclistas dispondrán de una conexión fija integral en ambos extremos del puente.

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Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Tiene reportería propia de Noticias Caracol.

ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL