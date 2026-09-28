Secretario de Seguridad en Cúcuta sale del cargo tras estar involucrado en accidente de ciclistas

El ahora exsecretario de Seguridad de Cúcuta, Edwin Jhovanny Cardona Escobar, salió de su cargo tras quedar involucrado en un accidente que dejó a tres ciclistas lesionados. El vehículo implicado en el siniestro figura a su nombre. De hecho, hay grabaciones de testigos del entonces funcionario, que salió huyendo de la escena.



El suceso tuvo lugar sobre la avenida Demetrio Mendoza, por la altura del barrio Prados del Este. Los ciclistas habían salido del Puente Internacional Francisco de Paula Santander, que conecta con Venezuela, donde residen algunos de los ciclistas. Una vez pasaron este punto, los deportistas presuntamente fueron arrollados por el vehículo en el que se trasladaba Cardona (que en ese momento seguía siendo funcionario activo de la Secretaría de Seguridad), aunque se desconoce si iba conduciendo la camioneta implicada en el siniestro. (Le puede interesar: ¿Qué le pasó a Donovan Balanta? Las denuncias de su familia por exceso de fuerza policial y racismo)

Sin embargo, una mujer fue quien descendió del vehículo y se endilgó la culpa de lo ocurrido. Las autoridades presentes en la escena procedieron a imponerle la multa correspondiente cuando, de repente, el entonces secretario Edwin Cardona salió de la camioneta e intentó huir del sitio. La comunidad se percató de esta tentativa de escape y fue detrás del implicado mientras grababa su huida. Las mismas autoridades tuvieron que intervenir. Gabriel Durán, quien se identifica como veedor de movilidad, visibilizó la denuncia desde el lugar de los hechos en un video. Allí, mostró cómo quedó la escena y entrevistó a uno de los ciclistas heridos, quien afirmó que llevaba dos horas inmóvil en el suelo y sin recibir la atención correspondiente. “Viene la Policía, viene todo el mundo y se va”, denunció, al mismo tiempo que contó que el inspector encargado le dijo que “los domingos no hay ambulancias en Cúcuta”.

#Colombia | En Norte de Santander, un grupo de ciclistas fue embestido por una camioneta. El vehículo implicado está ligado al entonces secretario de Seguridad de Cúcuta, Edwin Cardona, quien intentó huir del lugar según grabaciones de testigos



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Cardona presentó su renuncia a la Alcaldía de Cúcuta, que fue aceptada por el mandatario. Sobre el tema, la administración publicó su pronunciamiento oficial sobre el hecho en un comunicado. En el documento reveló la salida del funcionario: “La administración municipal expresa su solidaridad con las personas afectadas y desea su pronta recuperación. Las autoridades competentes deberán esclarecer las circunstancias. Los servidores públicos deben actuar con responsabilidad y dar ejemplo a la ciudadanía”. (Le puede interesar:

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Sobre los ciclistas, se sabe que uno de ellos se encuentra recibiendo atención en un centro asistencial de la capital del Norte de Santander. Afortunadamente, solo presenta algunas raspaduras y se encuentra fuera de peligro. Los otros dos afectados fueron internados en la clínica Medical Duarte. Uno de los heridos, identificado como Hildebrando Padilla, sufrió una fractura en una de las vértebras de su columna. El segundo, de nombre Richard Zapata, sufrió una fractura en el segmento distal del cúbito y va a requerir de intervención, que será una reducción abierta con fijación interna.

María Paula Rodríguez Rozo

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