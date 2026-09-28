Temblor en Chaparral de magnitud 4,2 sacudió la madrugada de este 28 de septiembre: profundidad

La madrugada de este lunes 28 de septiembre estuvo marcada por una notable actividad sísmica en Colombia, especialmente en el sur del Tolima. El evento de mayor magnitud se registró a las 3:39 a. m. en jurisdicción de Chaparral, donde el Servicio Geológico Colombiano (SGC) reportó un temblor de magnitud 4,2 y profundidad superficial, una condición que suele hacer más perceptible el movimiento para la población cercana.



De acuerdo con la información oficial, el sismo tuvo como ubicación las coordenadas 3.85° de latitud y -75.65° de longitud. Además, se localizó a 19 kilómetros de Roncesvalles, 20 kilómetros de San Antonio y 23 kilómetros de Chaparral. Al tratarse de un evento superficial, los habitantes de varios sectores del sur del Tolima reportaron haber sentido el movimiento con claridad durante la madrugada. Hasta el momento no se han reportado víctimas ni daños de consideración asociados al evento, aunque las autoridades mantienen el monitoreo de la situación y recomiendan a la ciudadanía estar atenta a cualquier información oficial.



Temblor en Chaparral: cadena de sismos durante la madrugada

Más allá del sismo principal de magnitud 4,2, los datos del SGC muestran que la zona venía registrando una intensa secuencia sísmica desde horas antes. El primer movimiento reportado en la zona ocurrió a las 10:52 p. m. del domingo 27 de septiembre, con una magnitud de 2,0. A partir de ese momento comenzaron a registrarse múltiples eventos de baja magnitud que se extendieron durante toda la noche. Entre la medianoche y las primeras horas de la mañana se presentaron sismos de 2,4; 2,2; 2,1; 2,5; 2,0; 2,1; 2,6 y 2,5, todos en inmediaciones de Chaparral y con profundidad superficial. La frecuencia de estos movimientos llamó la atención de los expertos, pues evidencia una actividad continua en la zona.

La secuencia alcanzó su punto más importante a las 3:39 a. m. con el evento de magnitud 4,2. Sin embargo, la actividad no terminó allí. Apenas seis minutos después se registró otro temblor de magnitud 2,8 y posteriormente uno de 3,2 a las 4:41 a. m. También ocurrieron movimientos menores de magnitud 2,2 y otros reportes durante las horas siguientes. En total, más de una decena de sismos fueron localizados en el área de Chaparral entre la noche del domingo y la mañana de este lunes, configurando lo que podría considerarse una secuencia sísmica concentrada en un mismo sector del país.

Otras regiones también reportaron actividad sísmica

Mientras el Tolima concentraba la mayor atención por el sismo de magnitud 4,2, otras regiones colombianas también registraron movimientos telúricos durante la madrugada. En Santander, específicamente en Los Santos, una de las zonas con mayor actividad sísmica del país, se reportaron temblores de magnitud 2,5 a las 12:47 a. m., 2,0 a la 1:43 a. m., 2,1 a las 4:32 a. m. y 3,1 a las 5:42 a. m. Todos ocurrieron a profundidades cercanas a los 140 kilómetros. Por su parte, el departamento del Chocó presentó movimientos en Istmina y San José del Palmar. En Istmina se registraron sismos de magnitud 2,8 y 2,4 durante la madrugada, mientras que en San José del Palmar ocurrió un evento de magnitud 2,7 a las 5:52 a. m., con una profundidad de 83 kilómetros. Antioquia también apareció en el reporte sísmico nacional con un temblor de magnitud 2,3 registrado en Cáceres a las 4:46 a. m., catalogado como superficial.



¿Por qué tiembla tanto en Colombia?

El Servicio Geológico Colombia ha explicado en diferentes portunidades que la constante ocurrencia de sismos en Colombia está relacionada con su ubicación geológica. El territorio nacional se encuentra en una zona de interacción entre varias placas tectónicas, entre ellas la placa de Nazca, la Suramericana y la del Caribe. Esta condición genera una actividad sísmica frecuente, especialmente en regiones como Santander, el Eje Cafetero, Nariño, Cauca, Tolima y algunas áreas del Pacífico colombiano. Por esa razón, el Servicio Geológico Colombiano mantiene una vigilancia permanente de la actividad sísmica en todo el país.



Ante cualquier temblor, las autoridades recomiendan conservar la calma, identificar rutas de evacuación y atender únicamente la información emitida por organismos oficiales. Asimismo, quienes hayan sentido el movimiento pueden reportarlo a través de la plataforma "Sismo Sentido" del SGC, una herramienta que ayuda a complementar el seguimiento de estos eventos naturales. La jornada de este lunes deja como principal registro el sismo de magnitud 4,2 en Chaparral, el más fuerte reportado en Colombia durante las primeras horas del día, en medio de una inusual concentración de movimientos telúricos que mantuvo bajo observación al sur del departamento del Tolima.



ÁNGELA URREA PARRA

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