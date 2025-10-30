¿Quién era la detective de la Policía de Nueva York muerta en Cali? Habló el esposo de la víctima

Las autoridades en Cali se encuentran investigando la extraña muerte de una detective de la Policía de Nueva York. La mujer se habría sometido a una cirugía estética en un hospital del Valle del Cauca.

Primeras versiones de las autoridades indicaron que la detective fue hallada inconsciente al interior de la habitación del hotel en donde estaba hospedada. De inmediato, a la mujer la llevaron a la Fundación Valle del Lili, en el sur de la ciudad de Cali, donde murió minutos después.

El procedimiento quirúrgico al que se habría sometido la ciudadana estadounidense se realizó una semana antes de su fallecimiento, específicamente el 23 de octubre. Se conoció que dicho procedimiento fue un levantamiento de glúteos y una liposucción.



¿De qué murió detective de la Policía de Nueva York en Cali?

La detective de la Policía de Nueva York muerta en Cali fue identificada como Alicia Stone, quien era madre de tres hijos. Los reportes médicos indicaron que la mujer murió de un “paro cardiaco no especificado”.



La detective nacida en República Dominicana había llegado a la ciudad de Cali el 16 de octubre para realizarse las cirugías y después decidió quedarse en la capital del Valle del Cauca unos días para recuperarse. En el lugar donde estaba, la mujer consumía medicación anticoagulante y analgésicos orales. Una trabajadora del hotel fue quien la encontró y le ayudó.



Michael Stone, esposo de la detective estadounidense muerta en Cali, le dijo al medio New York Daily News que “el médico que me llamó desde Colombia me acaba de llamar y me dijo que mi esposa acababa de fallecer. Ni siquiera tenía ninguna información que decirme cuando le pregunté…. Algo simplemente no cuadra”.

Sobre su esposa, Michael manifestó que “ella era perfeccionista. Se esforzó por conseguir el más alto grado de trabajo. Y en poco tiempo pasó de ser oficial de Policía en Asuntos Internos, a detective de segundo grado. Quiero que sea recordada como una oficial que fue amada por sus compañeros y muy, muy amada por su familia. Y la extrañamos mucho”.



"Estaba bien": esposo de detective estadounidense muerta en Cali

También mencionó que antes del procedimiento al que se sometió su esposa, él había hablado con ella, quien manifestó estar “perfectamente bien. Ella estaba bien”. Agregó: “que llamen el jueves y me digan que falleció es simplemente impactante y doloroso. No tengo los hechos y eso es lo que necesito, los hechos de lo que pasó”.

Michael dijo que habló con el médico que le realizó el procedimiento a su esposa. Él señaló que “Me dijeron, ‘lo siento mucho. Su esposa tuvo un episodio médico y trataron de salvarla'. Dijo que podría haber sido un ataque cardíaco o un coágulo de sangre. Eso fue todo”.

Finalmente, el esposo de Alicia Stone manifestó que pedirá autopsia de la detective cuando el cuerpo sea repatriado. “Solicitaré una autopsia cuando regrese. Necesito saber. Necesito algo de independencia. No tengo confianza en este momento en nada de lo que ha ocurrido en Colombia”.

La Personería de Cali emitió un comunicado sobre la situación e indicó que “pide esclarecer la muerte de Alicia Stone y hace un llamado a la prevención en procedimientos estéticos. Lamentamos el fallecimiento de la ciudadana estadounidense y detective de la Policía de Nueva York, ocurrido presuntamente durante un procedimiento estético en la ciudad”.

Puntualizó que “el personero distrital, Gerardo Mendoza Castrillón, solicitó una investigación rigurosa para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades. Hacemos un llamado a la ciudadanía a verificar que los centros y profesionales de la salud cuenten con las licencias y certificaciones oficiales, recordando que estos procedimientos deben realizarse solo en entornos médicos seguros. La Personería de Cali reafirma su compromiso con la defensa de la vida y la seguridad de quienes habitan o visitan el Distrito”.

