¿Quiénes eran los tres soldados asesinados en el ataque con drones en el sur de Bolívar?

El Ejército Nacional confirmó la muerte de tres soldados durante un ataque con drones cargados de explosivos contra el Cantón Militar de Santa Rosa, ubicado en el sur del departamento de Bolívar. El hecho fue denunciado por la institución a través de un pronunciamiento publicado en su cuenta oficial de X, en el que también se refirió a las circunstancias del atentado y a las consecuencias para los integrantes de la Fuerza Pública.

De acuerdo con la información divulgada por el Ejército, los artefactos aéreos fueron utilizados para atacar las instalaciones militares. Como resultado de la acción, tres uniformados perdieron la vida: el soldado profesional Jairo Lince Carvajal, el soldado Dilan Andrés Lozano León y el soldado Álvaro Pushaina. La institución militar manifestó su rechazo al ataque y señaló que el uso de drones con explosivos contra el cantón constituye una vulneración del Derecho Internacional Humanitario (DIH) y de los derechos humanos. El pronunciamiento se conoció luego de que el Ejército reportara las consecuencias del ataque contra esta instalación militar del sur de Bolívar, una zona en la que las autoridades mantienen presencia por las condiciones de seguridad y el accionar de estructuras armadas ilegales.



¿Quiénes eran los tres soldados asesinados en Santa Rosa del Sur?

Las víctimas del ataque fueron tres integrantes del Ejército Nacional que se desempeñaban como soldados profesionales. Sus nombres son:



Jairo Lince Carvajal: fue uno de los tres militares que murió por cuenta de la explosión registrada en el Cantón Militar de Santa Rosa del Sur.

fue uno de los tres militares que murió por cuenta de la explosión registrada en el Cantón Militar de Santa Rosa del Sur. Dilan Andrés Lozano León: su nombre también fue incluido por el Ejército entre los uniformados fallecidos durante el atentado con drones.

su nombre también fue incluido por el Ejército entre los uniformados fallecidos durante el atentado con drones. Álvaro Pushaina: fue el tercer soldado profesional que perdió la vida en el ataque contra la instalación militar.

Tras confirmar las muertes, el Ejército Nacional expresó sus condolencias a los familiares, amigos y compañeros de los tres uniformados. La institución señaló que "su valentía, sacrificio y amor por la patria permanecerán siempre en nuestra memoria". El atentado se registró en el Cantón Militar de Santa Rosa del Sur, en el departamento de Bolívar. De acuerdo con información recogida por Noticias Caracol, los soldados se encontraban en el área del rancho, como se conoce dentro de las unidades militares al espacio destinado para preparar y consumir los alimentos.



Así ocurrió el ataque con drones contra el cantón militar

La comida había sido servida y varios uniformados compartían ese momento cuando comenzó el ataque. Los explosivos lanzados desde drones impactaron las instalaciones y provocaron daños en la cocina y otras zonas de la unidad. Las imágenes conocidas después de la explosión mostraron mesas, platos y restos de comida entre los escombros. Parte de la estructura quedó destruida y otros elementos de las instalaciones resultaron afectados por la onda explosiva.

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Cuando se produjeron las detonaciones, los militares tuvieron que interrumpir sus actividades y buscar protección. Algunos se dirigieron hacia las trincheras, mientras que otros recibieron instrucciones de resguardarse en los búnkeres para evitar quedar expuestos a nuevas explosiones. El saldo fue de tres soldados muertos y cerca de 47 uniformados afectados. Varios de los heridos necesitaron atención especializada y fueron trasladados a diferentes centros médicos.



Soldados heridos fueron trasladados a hospitales de Bucaramanga

Una parte de los militares afectados fue remitida al Hospital Universitario de Santander, en Bucaramanga, donde ocho uniformados recibieron atención médica después del atentado. De acuerdo con el reporte entregado por el centro asistencial, dos de ellos ingresaron a la unidad de cuidados intensivos. Uno de los casos que generaba mayor preocupación era el de un soldado de 32 años que presentó complicaciones durante un procedimiento quirúrgico y permanecía con pronóstico reservado. Otros seis militares quedaron bajo observación médica. Algunos de los pacientes tuvieron que ser intervenidos quirúrgicamente debido a las lesiones que sufrieron durante las explosiones.



En medio de las investigaciones por el ataque, el Ministerio de Defensa señaló que el atentado estaría relacionado con una retaliación del Ejército de Liberación Nacional (ELN) por la captura de alias Carrito, "responsable de las finanzas ilegales y del flujo de recursos del Bloque Nororiental de esta organización criminal. La violencia contra nuestros uniformados constituye una grave vulneración de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario (...) Desplegaremos todas las capacidades institucionales para identificar, ubicar y capturar a los responsables de esta atrocidad, y llevarlos ante la justicia. No habrá tregua en la búsqueda de quienes atentan contra la vida de nuestros soldados y la seguridad de los colombianos", se lee en un comunicado.



VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL