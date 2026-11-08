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Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Las voces de rechazo por amenazas a medios de comunicación en Colombia

Las voces de rechazo por amenazas a medios de comunicación en Colombia

El presidente Abelardo de la Espriella, la defensora Iris Marín y el procurador Gregorio Eljach manifestaron su solidaridad tras las amenazas a Caracol Televisión, RCN y Caracol Radio. La Flip señaló que “estos hechos representan una grave amenaza a la vida de sus trabajadores y a la libertad de prensa y expresión”.

Por: Cristian Ávila Jiménez
Actualizado: 8 de nov, 2026
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Fachada Caracol Televisión

La Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) rechazó y expresó su profunda preocupación por las alertas de posibles atentados contra medios en Bogotá. En la noche de este sábado 7 de noviembre, Caracol Televisión evacuó la sede tras una advertencia de las autoridades. A esta situación se sumó la alerta de Caracol Radio sobre el riesgo de un posible atentado contra la empresa y otros medios de comunicación.

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Tras lo acontecido, Caracol Televisión informó que, tras recibir una alerta de las autoridades sobre una posible amenaza contra sus instalaciones, activó de inmediato sus protocolos de seguridad y adoptó las medidas preventivas necesarias para proteger a sus colaboradores y garantizar la continuidad de sus operaciones. En el comunicado también expresó su solidaridad con los demás medios de comunicación que también han sido objeto de amenazas. “Cualquier intimidación contra un medio de comunicación constituye una amenaza al ejercicio libre e independiente del periodismo y al derecho de los ciudadanos a estar informados”, señaló Caracol Televisión.

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Caracol Televisión expresa su solidaridad con medios de comunicación que han sido objeto de amenazas

Este domingo, el presidente Abelardo de la Espriella informó que, ante las alertas de inteligencia sobre posibles atentados terroristas del Eln contra las instalaciones de RCN y Caracol Televisión, impartió instrucciones precisas para que toda la capacidad del Estado se vuelque a proteger a estos medios de comunicación, a sus periodistas, trabajadores y familias. Detalló que también se reforzará la protección de Semana.

“Ningún grupo narcoterrorista va a silenciar a los medios de comunicación mediante amenazas, intimidaciones o actos de violencia”, remarcó el mandatario, quien manifestó su solidaridad con los periodistas del país.

La defensora del Pueblo, Iris Marín, entre tanto, desde que se conoció la evacuación en Caracol Televisión, mostró su preocupación sobre las amenazas y riesgos de atentados contra este medio de comunicación. “Rechazamos cualquier forma de intimidación o violencia contra la prensa”, insistió.

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Posteriormente, señalando los casos de RCN y Caracol Radio, Marín le pidió a la Fiscalía que actúe con celeridad y les solicitó a todas las autoridades proteger a los medios de comunicación. “La democracia requiere que todas las voces se escuchen en paz, la libertad de prensa e informativa es fundamental. Toda nuestra solidaridad y disposición para acompañar desde la Defensoría”, aseguró.

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Otra de las voces de rechazo llegó a través del procurador Gregorio Eljach, quien indicó que “ninguna intimidación puede doblegar la libertad de prensa ni impedir el ejercicio libre del periodismo en Colombia. Atentar contra los medios de comunicación es atentar contra la democracia”. Instó a las autoridades para investigar estos hechos y garantizar la seguridad de los trabajadores de Caracol Televisión y los medios bajo amenaza.

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Julio Sánchez Cristo, director de 6AM W de Caracol Radio, envío un mensaje de solidaridad a los periodistas de los medios señalados. “En los casos de los medios en Colombia, las autoridades tienen identificados a los grupos irregulares que están detrás de estos intentos. Obviamente no van a prosperar y mucho menos se va a afectar la libertad de expresión en Colombia”, dijo.

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