¿Quiénes estarían detrás de la masacre en Puebloviejo, Magdalena, que dejó cuatro muertos?

Cuatro personas fueron asesinadas en medio de una masacre que ocurrió en el municipio de Puebloviejo, norte del departamento del Magdalena. Cinco presuntos responsables ya fueron capturados y las autoridades avanzan en las investigaciones. El coronel Jaime Hernán Ríos, comandante de Policía Metropolitana de Santa Marta, habló con Noticias Caracol y entregó detalles de este terrible caso.



Así fue la masacre en Puebloviejo que dejó cuatro muertos

El coronel indicó que “se nos presentó un lamentable suceso donde pierden la vida un grupo de personas que se encontraban de partiendo en el corregimiento de Palmira, zona rural de Puebloviejo. Llegaron unas personas y en un acto indiscriminado comienzan a realizar algunos disparos que lamentablemente impactan contra la humanidad de las personas que se encontraban departieron”.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Agregó el comandante que la Policía Nacional “logró una pronta reacción al materializar las capturas de las cinco personas implicadas en el hecho”. Los cinco señalados fueron detenidos en una persecución policial y se les incauta armas de fuego con las que, al parecer, ultimaron a las cuatro personas en Puebloviejo.



Conquistadores de La Sierra, banda criminal detrás de masacre en Puebloviejo

Sobre lo que se sabe de estas cinco personas capturadas, el coronel mencionó que “son personas que tienen antecedentes judiciales, están dentro de lo que se ha venido adelantando con el trabajo de inteligencia y nuestra investigación criminal relacionada con el grupo de autodefensas Conquistadores de La Sierra (también conocidos como Los Pachencas), quienes han tenido una injerencia delictiva en esta jurisdicción y la disputa territorial por todo lo que es el delito de tráfico de estupefacientes, el narcotráfico y pues ha generado esa disputa con otros grupos delincuenciales y lamentablemente se nos presentó este hecho”.

En cuanto a el actuar criminal de esta banda delincuencial, el comandante sostuvo que “este grupo delictivo tiene una injerencia criminal en lo que es el departamento de Magdalena, especialmente hacia la zona norte, donde tiene su accionar delictivo. Ha venido generando una hegemonía criminal a partir de algunos hechos sicariales, el delito de la extorsión, el tráfico de estupefacientes, el control territorial por la salida del mar, y acá es donde la Policía ha dado respuesta oportuna, ha capturado sicarios, ha capturado personas dedicadas a la extorsión que hacen apología con lo que tiene que ver con la pertenencia a este grupo delictivo.”.



Grupos criminal Conquistadores de La Sierra tiene diálogos con el Gobierno

El coronel también señaló que esta estructura delincuencial está en diálogos con el Gobierno nacional: “Hay unos diálogos permanentes y esperamos que ellos avancen y puedan tener una respuesta ante las situaciones que se presentan en la ciudad. Ya es un tema de Gobierno”.



Finalmente, el coronel Ríos advirtió que “hay unas intenciones de otros grupos armados organizados, como es el clan del Golfo, que también quieren tener algún control territorial y en esa disputa por esas estructuras o el control que quieren ejercer en algunos sectores de la ciudad pues han generado algunos hechos lamentables. La Policía no ha sido ajena a esto y hemos capturado y puesto a disposición de todas las autoridades competentes, no solamente a los que hacen parte de la estructura de Conquistadores de La Sierra, sino igualmente a los que son integrantes de esa estructura como el ejército Gaitanista de Colombia, Clan del Golfo, en hechos que realmente se han evidenciado contra la comunidad general o contra hechos que afectan la convivencia y la seguridad ciudadana”.



CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

X: RojasCamo

Correo: wcrojasb@caracoltv.com.co

Instagram: Milografias