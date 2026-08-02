¿Quiénes son los señalados responsables del atentado en Cúcuta? Aumenta recompensa por información

Las autoridades colombianas intensificaron la búsqueda de los presuntos responsables del atentado terrorista ocurrido en Cúcuta y anunciaron un aumento en la recompensa para quienes suministren información que permita su ubicación y captura.

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Inicialmente, el Ministerio de Defensa había informado que se ofrecerían hasta 350 millones de pesos por datos contundentes y veraces que condujeran a los autores materiales e intelectuales del ataque. Ese anuncio fue realizado por la ministra de Defensa encargada, Angélica Verbel, tras un consejo extraordinario de seguridad desarrollado en la capital de Norte de Santander con la participación de autoridades locales, la cúpula de la Policía Nacional y las Fuerzas Militares.



En ese momento, la funcionaria aseguró: "Mantendremos todas las capacidades desplegadas hasta esclarecer los hechos, capturar a los responsables y llevarlos ante la justicia".

Sin embargo, este domingo el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, confirmó un nuevo incremento en la recompensa. Según informó, el Gobierno ahora ofrece hasta 800 millones de pesos a quien entregue información que permita dar con los responsables del atentado.



¿Quiénes son los señalados?

De acuerdo con la información divulgada por las autoridades, uno de los principales señalados es alias David, identificado como el cabecilla principal de la estructura urbana del ELN que opera en Cúcuta.



Las autoridades indican que llevaría cerca de cinco años dentro de esa estructura, luego de haber llegado desde la región del Catatumbo. Además, es señalado de planear y ejecutar diversas acciones criminales contra integrantes de la fuerza pública y también contra la población civil.

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En su contra recaen señalamientos por delitos como terrorismo, extorsión, secuestro, narcotráfico y homicidio.

Según la información oficial conocida, 'David' también sería explosivista y es descrito por las autoridades como una persona de alta peligrosidad. Incluso, se indica que existe información según la cual habría ordenado el asesinato de varios de sus hombres de confianza tras sospechar de una presunta traición.

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El cartel de los más buscados difundido por el Ministerio de Defensa lo ubica en la región del Catatumbo y ofrece una recompensa de hasta 800 millones de pesos por información que permita su captura.



Las investigaciones también apuntan hacia alias Nay o Nike, quien es señalado como otro de los cabecillas de la estructura urbana del ELN.

De acuerdo con la información entregada por las autoridades, habría sido el encargado de conseguir a los responsables que transportaron los explosivos utilizados en el atentado, además de diseñar el plan terrorista y definir los puntos donde se ejecutarían los ataques.

Las autoridades indican que llevaría aproximadamente tres años dentro de la estructura urbana del grupo armado en Cúcuta.

En su contra existen señalamientos por delitos como terrorismo, homicidio, desplazamiento forzado, extorsión y tráfico de armas.

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El Ministerio de Defensa también publicó un cartel de búsqueda con su fotografía, en el que ofrece una recompensa de hasta 150 millones de pesos por información que facilite su ubicación y captura.

Mientras continúan las investigaciones para esclarecer completamente lo ocurrido, las autoridades mantienen desplegadas las operaciones de inteligencia y los dispositivos de seguridad en la región.

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El Gobierno reiteró el llamado a la ciudadanía para suministrar información que contribuya a identificar y capturar tanto a los autores materiales como a los responsables intelectuales del atentado, recordando que los reportes pueden realizarse bajo absoluta reserva a través de las líneas habilitadas por el Ministerio de Defensa y las autoridades competentes.

EL CARTEL NARCOTERRORISTA DEL ELN ATACÓ A CÚCUTA. ESTE CRIMEN NO QUEDARÁ IMPUNE.



Los terroristas del ELN que atentaron contra los cucuteños pronto caerán.



Las primeras investigaciones de nuestra Fuerza Pública señalan a alias ‘David’ y alias ‘Nay’ o ‘Nike’, integrantes del… https://t.co/HvSd4wfize pic.twitter.com/rQ9J2g6WoM — Pedro Arnulfo Sanchez S. Orgullosamente Colombiano (@PedroSanchezCol) August 2, 2026