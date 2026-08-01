Temblor en Colombia en la noche de este sábado 1 de agosto de 2026: epicentro y magnitud

El Servicio Geológico Colombiano (SGC), entidad encargada del monitoreo y seguimiento de la actividad sísmica y volcánica en el país, emitió el boletín actualizado sobre un nuevo evento de origen tectónico registrado en el sur del territorio nacional. De acuerdo con el informe de la Red Sísmica Nacional, el sismo se produjo a las 21:43 hora local (9:43 p.m.) del sábado 1 de agosto de 2026. El epicentro fue localizado exactamente a 3 kilómetros del municipio de Timaná, en el departamento del Huila, con coordenadas geográficas de latitud 1.95 y longitud -75.92.

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El reporte técnico precisa que el movimiento tuvo una magnitud de 2.7 y una profundidad superficial (menor a 30 kilómetros). En la escala de clasificación sismológica, los eventos cuya profundidad es inferior a los 30 km son considerados superficiales, lo que en algunas ocasiones permite que las ondas sísmicas sean percibidas con mayor claridad por la población cercana al epicentro, aun cuando la magnitud sea baja o moderada. Ciudadanos y habitantes de la zona urbana y rural de Timaná, así como de municipios vecinos en la subregión del Pitalito y la cuenca alta del río Magdalena en el departamento del Huila, reportaron haber sentido levemente la sacudida a través de los canales de interacción ciudadana del SGC.

Debido a la baja energía liberada por este evento de magnitud 2.7, las entidades oficiales no han reportado personas lesionadas, afectaciones estructurales en viviendas ni interrupción de servicios públicos esenciales en el municipio de Timaná ni en las zonas rurales aledañas. Los organismos de emergencia recuerdan a la comunidad mantener la calma, verificar únicamente la información emitida por fuentes oficiales como el Servicio Geológico Colombiano (SGC) y hacer un uso responsable de las líneas de atención rápida como la línea 123 para canalizar cualquier novedad.



¿Por qué tiembla con tanta frecuencia en Colombia?

Colombia es un país de alta actividad tectónica debido a su particular ubicación geográfica e historia geológica. Para comprender por qué ocurren movimientos telúricos de manera cotidiana, es necesario analizar la dinámica de la corteza terrestre en esta región de Suramérica.



Interacción de las placas tectónicas

El territorio colombiano se encuentra situado en una zona de convergencia tectónica compleja donde interactúan tres grandes placas:



Placa de Nazca: Ubicada debajo del océano Pacífico, esta placa oceánica avanza hacia el oriente y se desplaza por debajo de la corteza continental en un fenómeno conocido como subducción . Este proceso de choque constante acumula grandes presiones que son liberadas en forma de ondas sísmicas.

Ubicada debajo del océano Pacífico, esta placa oceánica avanza hacia el oriente y se desplaza por debajo de la corteza continental en un fenómeno conocido como . Este proceso de choque constante acumula grandes presiones que son liberadas en forma de ondas sísmicas. Placa Sudamericana: Soporta la mayor parte del continente y recibe el empuje continuo tanto de la Placa de Nazca desde el occidente como de la Placa del Caribe desde el norte.

Soporta la mayor parte del continente y recibe el empuje continuo tanto de la desde el occidente como de la desde el norte. Placa del Caribe: Afecta la margen septentrional del país, generando dinámicas de deformación y fallamiento en el norte del territorio colombiano.

La interacción de estas placas tectónicas condiciona la formación de los sistemas montañosos de las tres cordilleras (Oriental, Central y Occidental) y genera una red continua de deformación de la corteza.



Fallas geológicas activas y la Falla de Romeral

Aparte de la subducción de placas, el interior del país está cruzado por una densa red de fallas geológicas activas. Entre los sistemas de fallas más importantes destaca el Sistema de Fallas de Romeral, un conjunto de fracturas discontinuas que atraviesa el país de sur a norte a lo largo de la Región Andina.



Existen otros sistemas relevantes como la Falla de Bucaramanga, la Falla de la Frontal Oriental y la Falla de Garzón en el sur del país. Cuando la energía acumulada en los bloques de roca a lo largo de estas fallas supera la resistencia del material, ocurre un deslizamiento repentino que se manifiesta en forma de sismo.

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El Nido Sísmico de Mesa de los Santos (Santander)

Dentro del mapa de actividad tectónica del país resalta el Nido Sísmico de Mesa de los Santos (ubicado cerca de Bucaramanga, en el departamento de Santander). Esta región es considerada la segunda zona con mayor concentración de actividad sísmica intermedia en todo el planeta, únicamente superada por el nido sísmico de Vrancea en Rumania.

En el Nido Sísmico de Bucaramanga se concentran diariamente decenas de sismos de profundidad intermedia (aproximadamente entre 140 km y 160 km), provocados por el acomodamiento de un antiguo fragmento de placa sumergido en el manto terrestre. Aunque la mayoría de estos eventos son imperceptibles para el ser humano, demuestran la constante dinámica geológica del subsuelo colombiano.



¿Qué hacer antes, durante y después de un temblor?

Aunque los sismos no se pueden predecir, la preparación adecuada es la herramienta principal para reducir vulnerabilidades.



Antes: Identifique las zonas seguras dentro de su vivienda, lugar de trabajo o estudio. Mantenga asegurados muebles pesados u objetos que puedan caer. Prepare un kit de emergencia que contenga agua potable, alimentos no perecederos, botiquín de primeros auxilios, linterna, radio con pilas y copia de documentos esenciales.

Identifique las zonas seguras dentro de su vivienda, lugar de trabajo o estudio. Mantenga asegurados muebles pesados u objetos que puedan caer. Prepare un que contenga agua potable, alimentos no perecederos, botiquín de primeros auxilios, linterna, radio con pilas y copia de documentos esenciales. Durante: Guarde la calma. Aléjese de ventanas, espejos, fachadas o elementos que puedan desprenderse. Ubíquese junto a estructuras sólidas o bajo mesas resistentes adoptando la posición de autoprotección. Si se encuentra en la vía pública, aléjese de postes de energía, árboles y edificaciones altas.

Guarde la calma. Aléjese de ventanas, espejos, fachadas o elementos que puedan desprenderse. Ubíquese junto a estructuras sólidas o bajo mesas resistentes adoptando la posición de autoprotección. Si se encuentra en la vía pública, aléjese de postes de energía, árboles y edificaciones altas. Después: Verifique si hay personas lesionadas sin intentar mover a heridos graves a menos que haya peligro inminente. Evalúe el estado estructural de su edificación antes de reingresar. Infórmese únicamente a través de los canales institucionales del Servicio Geológico Colombiano (SGC) y las autoridades de gestión del riesgo.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.

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