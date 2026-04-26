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Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Reabren la vía Panamericana tras ataque terrorista en Cajibío: ya son 20 las víctimas mortales

Reabren la vía Panamericana tras ataque terrorista en Cajibío: ya son 20 las víctimas mortales

Las autoridades habilitaron nuevamente el paso por la vía Panamericana luego de 24 horas del atentado en Cajibío, Cauca, que mantiene en alerta a las autoridades.

Por: Heidy Carreño
Actualizado: 26 de abr, 2026
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Vía Panamericana
Vía Panamericana -
Noticias Caracol

La vía Panamericana fue reabierta este domingo tras el atentado terrorista ocurrido el pasado 25 de abril en el sector de El Túnel, en jurisdicción del municipio de Cajibío, Cauca, hecho que ya deja un saldo de 20 personas fallecidas y decenas de heridos, según confirmaron las autoridades departamentales.

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La emergencia, que se suma a los atentados en el departamento y otros puntos en el sur del país, mantiene en alerta a las autoridades locales y nacionales.

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De acuerdo con el más reciente reporte oficial del gobernador del Cauca, Octavio Gúzman, el balance de víctimas asciende a 20 civiles muertos, de los cuales 15 son mujeres y 5 hombres, todos mayores de edad. Además, 36 personas resultaron heridas, entre ellas tres que permanecen en unidades de cuidados intensivos, mientras que cinco menores de edad fueron reportados fuera de peligro.

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