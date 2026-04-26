A prisión habitante de calle señalado de la muerte de una mujer y de herir a otra en Soacha

Un juez de control de garantías envió a prisión a un hombre en condición de calle señalado de protagonizar un violento ataque con arma cortopunzante que dejó una mujer muerta y otra gravemente herida en el municipio de Soacha, Cundinamarca.



De acuerdo con el la Fiscalía General de la Nación, el procesado, identificado como Johan Andrés Chávez Rodríguez, fue presentado ante una juez luego de ser capturado minutos después de ocurrido el ataque, registrado el pasado 24 de abril en vía pública del municipio.

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Según el material probatorio recopilado, el hombre habría abordado de manera inesperada a una mujer que caminaba por el sector, causándole múltiples lesiones con un arma cortopunzante.

En medio de la reacción de las autoridades, el señalado agresor habría tomado por la fuerza a una segunda víctima, una mujer de 77 años, a quien intimidó con un cuchillo y atacó en repetidas ocasiones. Producto de la gravedad de las heridas, la mujer falleció en el lugar de los hechos, mientras que la primera víctima fue trasladada a un centro asistencial, donde recibió atención médica oportuna.



Por estos hechos, un fiscal de la Seccional Cundinamarca imputó a Chávez Rodríguez los delitos de feminicidio y feminicidio en grado de tentativa, ambas conductas agravadas. El procesado no aceptó los cargos.



Tras la audiencia, la juez determinó imponer medida de aseguramiento en centro carcelario, mientras avanza el proceso judicial en su contra.

En la tarde de este viernes, en Soacha, Cundinamarca, la comunidad señaló que un habitante de calle le propinó varias heridas con arma cortopunzante a dos mujeres que iban transitando por el sector de El Salitre. Una de las víctimas falleció. La autoridades investigan los hechos.… pic.twitter.com/fYXMfTQZv4 — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) April 25, 2026

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La alcaldía de Soacha rechazó los hechos

El ataque ocurrió en el barrio El Salitre, en la comuna 1 de Soacha, donde, vecinos del sector alertaron a las autoridades y trataron de auxiliar a las víctimas mientras llegaban los organismos de emergencia.

La mujer fallecida fue identificada como Floralba Jiménez. La otra víctima permanece bajo atención médica en el Hospital Mario Gaitán Yanguas, aunque hasta el momento no se han entregado mayores detalles sobre su evolución.

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Tras lo ocurrido, el alcalde de Soacha, Julián Sánchez Perico, rechazó el hecho y expresó su solidaridad con los familiares de la víctima mortal. “Nos duele profundamente lo ocurrido en el barrio El Salitre, en la Comuna 1. Un acto de violencia que rechazamos y que enluta a las familias de las víctimas y golpea a toda la ciudad”, señaló el mandatario.

Testigos relataron que, tras el ataque, varios ciudadanos intentaron agredir al señalado responsable antes de que fuera trasladado por las autoridades. Sin embargo, la intervención de los uniformados evitó que se presentara un hecho mayor.

Mientras avanza el proceso judicial, las autoridades continúan recopilando elementos probatorios para esclarecer completamente lo ocurrido y determinar las responsabilidades correspondientes.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co