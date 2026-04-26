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Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / Pico y placa en Bogotá del 27 de abril l 1 de mayo de 2026: un día no habrá restricción

Pico y placa en Bogotá del 27 de abril l 1 de mayo de 2026: un día no habrá restricción

El pico y placa en Bogotá opera de lunes a viernes en su horario habitual de 6:00 a. m. a 9:00 p. m. Conozca qué días puede circular y cuáles no para evitar multas.

Por: Camilo Rojas
Actualizado: 26 de abr, 2026
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Pico y placa en Bogotá del 27 de abril l 1 de mayo de 2026: el viernes no habrá restricción
Pico y placa en Bogotá -
Colprensa

La Secretaría Distrital de Movilidad confirmó que durante la semana comprendida entre el lunes 27 de abril y el viernes 1 de mayo de 2026, el pico y placa en Bogotá se mantendrá bajo el esquema habitual para vehículos particulares, con una excepción clave: el jueves 1 de mayo no habrá restricción por ser día festivo, en conmemoración del Día Internacional del Trabajo.

El objetivo de la medida sigue siendo mejorar la movilidad, reducir los niveles de congestión y mitigar la contaminación del aire en la capital.

¿Cómo funciona el pico y placa en Bogotá?

El pico y placa en Bogotá aplica para vehículos particulares de lunes a viernes, en el horario continuo de 6:00 a. m. a 9:00 p. m., sin pausas intermedias.

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La restricción se define según el último dígito de la placa y la fecha del calendario, bajo el esquema de días pares e impares.

  • Días impares: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5; tienen restricción los terminados en 6, 7, 8, 9 y 0
  • Días pares: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0; tienen restricción los terminados en 1, 2, 3, 4 y 5

Este esquema se mantiene vigente durante todo 2026 para carros particulares dentro del perímetro urbano de Bogotá.

¿Qué vehículos tienen restricción el día de pico y placa en Bogotá?

Durante la semana del 27 de abril al 1 de mayo de 2026, la restricción para vehículos particulares queda así:

  • Lunes 27 de abril (día impar): no pueden circular placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0
  • Martes 28 de abril (día par): no pueden circular placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5
  • Miércoles 29 de abril (día impar): no pueden circular placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0
  • Jueves 30 de abril (día par): no pueden circular placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5
  • Viernes 1 de mayo: no aplica el pico y placa, al tratarse de un día festivo nacional

¿Qué vehículos no tienen restricción de pico y placa en Bogotá?

Existen varias excepciones a la medida del pico y placa en Bogotá. Entre los vehículos que pueden circular sin restricción se encuentran:

  • Motocicletas, que no están sujetas a la medida
  • Vehículos eléctricos e híbridos, debidamente registrados
  • Ambulancias, bomberos y vehículos de emergencia
  • Vehículos oficiales y de organismos de seguridad
  • Carrozas fúnebres
  • Transporte escolar y vehículos para personas con discapacidad
  • Conductores inscritos en el programa Pico y Placa Solidario, que permite circular mediante el pago de una tarifa autorizada por el Distrito.

¿Cuál es la multa por irrespetar el pico y placa en Bogotá?

El incumplimiento del pico y placa en Bogotá conlleva una sanción establecida en la infracción C.14 del Código Nacional de Tránsito. La multa equivale a 15 salarios mínimos diarios legales vigentes, lo que en 2026 supera los $700.000 pesos, además de la posible inmovilización del vehículo y costos adicionales por grúa y patios.

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La Secretaría de Movilidad recomienda a los conductores planificar sus desplazamientos con anticipación, verificar el último número de la placa antes de salir y consultar únicamente canales oficiales para evitar desinformación y sanciones innecesarias.

CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL
X: RojasCamo
Correo: wcrojasb@caracoltv.com.co
Instagram: Milografias

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