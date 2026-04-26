Pico y placa en Bogotá del 27 de abril l 1 de mayo de 2026: un día no habrá restricción

La Secretaría Distrital de Movilidad confirmó que durante la semana comprendida entre el lunes 27 de abril y el viernes 1 de mayo de 2026, el pico y placa en Bogotá se mantendrá bajo el esquema habitual para vehículos particulares, con una excepción clave: el jueves 1 de mayo no habrá restricción por ser día festivo, en conmemoración del Día Internacional del Trabajo.



El objetivo de la medida sigue siendo mejorar la movilidad, reducir los niveles de congestión y mitigar la contaminación del aire en la capital.



¿Cómo funciona el pico y placa en Bogotá?

El pico y placa en Bogotá aplica para vehículos particulares de lunes a viernes, en el horario continuo de 6:00 a. m. a 9:00 p. m., sin pausas intermedias.

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La restricción se define según el último dígito de la placa y la fecha del calendario, bajo el esquema de días pares e impares.



Días impares: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5; tienen restricción los terminados en 6, 7, 8, 9 y 0

Días pares: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0; tienen restricción los terminados en 1, 2, 3, 4 y 5

Este esquema se mantiene vigente durante todo 2026 para carros particulares dentro del perímetro urbano de Bogotá.



¿Qué vehículos tienen restricción el día de pico y placa en Bogotá?

Durante la semana del 27 de abril al 1 de mayo de 2026, la restricción para vehículos particulares queda así:



Lunes 27 de abril (día impar): no pueden circular placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0

Martes 28 de abril (día par): no pueden circular placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5

Miércoles 29 de abril (día impar): no pueden circular placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0

Jueves 30 de abril (día par): no pueden circular placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5

Viernes 1 de mayo: no aplica el pico y placa, al tratarse de un día festivo nacional

¿Qué vehículos no tienen restricción de pico y placa en Bogotá?

Existen varias excepciones a la medida del pico y placa en Bogotá. Entre los vehículos que pueden circular sin restricción se encuentran:



Motocicletas, que no están sujetas a la medida

Vehículos eléctricos e híbridos, debidamente registrados

Ambulancias, bomberos y vehículos de emergencia

Vehículos oficiales y de organismos de seguridad

Carrozas fúnebres

Transporte escolar y vehículos para personas con discapacidad

Conductores inscritos en el programa Pico y Placa Solidario, que permite circular mediante el pago de una tarifa autorizada por el Distrito.

¿Cuál es la multa por irrespetar el pico y placa en Bogotá?

El incumplimiento del pico y placa en Bogotá conlleva una sanción establecida en la infracción C.14 del Código Nacional de Tránsito. La multa equivale a 15 salarios mínimos diarios legales vigentes, lo que en 2026 supera los $700.000 pesos, además de la posible inmovilización del vehículo y costos adicionales por grúa y patios.

La Secretaría de Movilidad recomienda a los conductores planificar sus desplazamientos con anticipación, verificar el último número de la placa antes de salir y consultar únicamente canales oficiales para evitar desinformación y sanciones innecesarias.



CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

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