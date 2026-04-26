Estas son las identidades de víctimas mortales de atentado en Cajibío, Cauca: ya son 20 los muertos

Colombia hoy llora a las 20 víctimas mortales que dejó el cruel atentado terrorista de las disidencias de las Farc en la vía Panamericana, a la altura de Cajibío, Cauca. La explosión de un cilindro bomba lanzado dejó, además de la zozobra, múltiples destrozos en esa zona del país y la Gobernación del departamento declaró tres días de duelo por la tragedia.

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De otro lado, el Instituto de Medicina Legal confirmó la información en un comunicado en el que señaló que lamenta "profundamente los hechos ocurridos en el departamento del Cauca e informa sobre el inicio de las labores de abordaje forense en las 19 víctimas", a las que se suma otra más que se conoció al mediodía de este domingo.

"La labor forense se desarrolla con la participación de seis equipos interdisciplinarios integrados por médicos forenses, odontólogos, antropólogos, lofoscopistas, técnicos y personal de apoyo" para la identificación y determinación de las causas de la muerte, agregó Medicina Legal.



El ataque fue perpetrado en un punto de la Panamericana llamado El Túnel, donde un cilindro lleno de explosivos lanzado por un grupo de las disidencias comandadas por alias Iván Mordisco, según el Ejército, cayó sobre un autobús y destruyó también otros vehículos que circulaban por la carretera, así como un tramo de la vía.



En el decreto de tres días de duelo, la Gobernación del Cauca señaló que, entre el atentado en la Panamericana y otros ataques perpetrados este sábado, "se tiene un saldo de más de 48 civiles heridos, cinco de ellos menores de edad".

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Según la información, la ofensiva de las disidencias en el Cauca ha dado lugar a "una compleja situación de orden público recrudecida por acciones terroristas consecutivas en los municipios de Caloto, El Tambo, Guachené, Mercaderes, Miranda, Timbio y Patía, entre otros".



¿Quiénes son las víctimas del atentado en Cauca?

Mientras las autoridades avanzan con las investigaciones, se conocieron de manera preliminar algunas de las víctimas mortales del atentado de las disidencias. Entre los fallecidos se encuentran José Ciro Puliche y Jarol Jair Bajorge, quienes trabajaban en la Corporación Regional del Cauca. Patricia Mosquera, por su parte, era una lideresa social de la región. Estas son algunas de las identidades de los fallecidos:



José Ciro Puliche

Teodomira Salazar

Daniela Valencia

Patricia Mosquera

Jarol Jair Bajorge

Nereida Mosquera

Wilmer Mosquera

Nidia Mosquera

Víctimas mortales del ataque en Cauca. Noticias Caracol

Refuerzo militar en el Cauca

Para enfrentar ese deterioro del orden público y la seguridad, que se extiende a los vecinos departamentos de Valle del Cauca y Nariño, el Ministerio de Defensa anunció un refuerzo militar en el Cauca con el despliegue de 13 pelotones de caballería blindados, 12 de infantería y el envío de más unidades policiales a lo largo de la Panamericana.

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"Los asesinos son los narcoterroristas de las disidencias del cartel de alias Mordisco que delinquen en esta región", manifestó el ministro de Defensa, Pedro Sánchez.

Las autoridades colombianas atribuyen este ataque a la columna Jaime Martínez, dirigida por Iván Idrobo Arredondo, alias Marlon, por quien desde ayer ofrecen una recompensa de hasta 5.000 millones de pesos (unos 1,4 millones de dólares).

La Jaime Martínez hace parte del Estado Mayor Central (EMC), la principal disidencia de las FARC, dirigida por Néstor Gregorio Vera, alias Iván Mordisco, el hombre más buscado de Colombia, por quien el Gobierno ofrece también una millonaria recompensa.

NOTICIAS CARACOL

Con información de EFE