Medicina Legal ha recibido 19 cuerpos tras el atentado terrorista en Cajibío, Cauca

El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses confirmó este 26 de abril el inicio del abordaje forense de 19 cuerpos tras el atentado con explosivos ocurrido en la vía Panamericana, en jurisdicción del municipio de Cajibío, un hecho que enluta al departamento del Cauca y mantiene en alerta a las autoridades.



A través de un comunicado oficial, la entidad informó que las labores comenzaron desde las 8:00 de la mañana, en el marco de la atención integral a las víctimas del ataque, al tiempo que expresó su pesar por lo ocurrido.

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De acuerdo con el reporte, para atender la emergencia se dispuso de seis equipos interdisciplinarios, conformados por expertos en distintas áreas. “Integrados por médicos forenses, odontólogos, antropólogos, lofoscopistas, técnicos y personal de apoyo”, detalló la entidad.



Ola de ataques terroristas en la región

Este pronunciamiento se da en medio de una grave situación de orden público en la región. El atentado en Cajibío hace parte de una oleada de ataques que, entre viernes y sábado, deja al menos 26 acciones violentas en los departamentos del Cauca y Valle del Cauca.

Así lo confirmó el comandante de las Fuerzas Militares, el general Hugo López, quien aseguró: “Es una acción terrorista clara de las estructuras de ‘Iván Mordisco’ y ‘Jaime Martínez’ contra la población civil”.



En el caso específico de Cajibío, la explosión de una carga detonada en plena vía Panamericana dejó un saldo trágico. El gobernador del Cauca, Octavio Guzmán, confirmó en su momento que al menos 28 personas resultaron heridas, muchas de ellas trasladadas a centros asistenciales del departamento. “Expresamos nuestra solidaridad con sus familias; esta es una tragedia que enluta profundamente y llena de dolor a nuestro pueblo”, manifestó.



Las autoridades investigan si el artefacto explosivo estaba oculto en una alcantarilla o si fue lanzado contra un bus que transitaba por la zona.

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El presidente Gustavo Petro rechazó los ataques al señalar: “Los que atentaron y mataron a siete civiles e hirieron a 17 civiles más en Cajibío, muchos indígenas entre ellos, son terroristas, fascistas y narcotraficantes”.

Por su parte, las autoridades han señalado como responsables a estructuras disidentes de las antiguas FARC, específicamente aquellas bajo el mando de alias Iván Mordisco.

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En este contexto, expertos en seguridad advierten que la reciente ola de violencia podría responder a una contraofensiva de estos grupos ilegales frente al incremento de operaciones militares en la región.

Mientras avanzan las investigaciones y continúan los operativos de seguridad, el trabajo de Medicina Legal se convierte en una pieza clave para dar respuesta a las familias de las víctimas.

La identificación plena de los cuerpos y la determinación de las causas de muerte no solo son pasos fundamentales en el proceso judicial, sino también un acto de humanidad y dignidad en medio del dolor.

Las autoridades mantienen el despliegue institucional para evitar que lamentables episodios como este se repitan.

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HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co