Periodista de Noticias Caracol se conmueve por ataque en Cajibío: “Difícil narrar qué está pasando”

Un ataque con bomba en Cajibío, Cauca, dejó 14 muertos y al menos 38 heridos, en medio de una seguidilla de atentados a poco más de un mes de las elecciones presidenciales. Imágenes muestran personas alrededor de los cuerpos de las víctimas, vehículos destrozados y huecos en la vía Panamericana, en un ataque atribuido a los disidentes de la guerrilla de las Farc bajo las órdenes de alias Iván Mordisco.

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"Hasta el momento, reportamos 14 personas muertas y más de 38 personas heridas, entre ellas 5 menores de edad", dijo Octavio Guzmán, gobernador del Cauca. Videos compartidos en redes sociales muestran fuertes daños y un enorme cráter en la vía, con testigos que aseguran que el impacto los movió a ellos y a los vehículos varios metros.

A los sucesos llegó el periodista Fernando Rojas, corresponsal en el Cauca de Noticias Caracol, quien se mostró visiblemente conmovido por la tragedia que sacude a su región. "Es un momento muy difícil para el departamento del Cauca, mi región y mi gente”, comenzó diciendo el comunicador.



Posteriormente, entregando un balance del atentado terrorista, dijo que escuchar de las voces de los testigos todo lo que ocurrió “lo llena de sentimiento” y “hasta de impotencia”. “La verdad es que uno se queda sin palabras al momento de contar lo que sucedió”, dijo.



"Es un momento muy difícil para mi región y mi gente": Fernando Rojas, periodista de Noticias Caracol en el Cauca. "Uno se queda sin palabras (...) es difícil narrar lo que está pasando", dice.



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Sobre lo acontecido, Rojas describió que disidentes interpusieron un retén en la vía Panamericana, esperando a militares del Ejército para activar la carga explosiva, la cual explotó al paso de un bus, ocasionando pánico en todo ese sector. “Esta situación le deja a uno el corazón partido, triste y arrugado. Ver a las personas en sus lamentaciones es para no creer lo que está pasando en el Cauca”, añadió.

Replicó, además, el clamor de los caucanos víctimas de este atentado, quienes decían que no podía haber más muertos en la región. “Discúlpenme si me conmuevo un poco. Es difícil narrar lo que está pasando en mi tierra, en mi departamento”, señaló.

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Rojas también describió el caótico panorama en la zona de la explosión, con un cráter de 8 metros, con vehículos y sus latas totalmente destruidos y los cuerpos de las víctimas apostados por la carretera. "Es doloroso escuchar a la gente", rememoró. Finalmente, el periodista señaló que es un momento para que los caucanos estén unidos en un clamor contra la violencia desatada por las disidencias.

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