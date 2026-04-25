¿Qué hay detrás de oleada de ataques en Cauca y Valle? Van 14 muertos en Cajibío

“Es una acción terrorista clara de las estructuras de ‘Iván Mordisco’ y ‘Jaime Martínez’ contra la población civil. En estos dos días, en los departamentos el Valle y el Cauca, se han presentado 26 acciones criminales, terroristas, que han afectado a la población civil”, dijo el comandante de las Fuerzas Militares, general Hugo López.

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Y es que la escalada terrorista deja un saldo trágico en jurisdicción de Cajibío, Cauca, donde una carga explosiva acabó con las vidas de al menos 14 personas, mientras que otras 28 están heridas en hospitales de ese departamento. Así lo confirmó el gobernador Octavio Guzmán, quien calificó como grave la situación que atraviesa el departamento.



“Expresamos nuestra solidaridad con sus familias; esta es una tragedia que enluta profundamente y llena de dolor a nuestro pueblo. Asimismo, evidenciamos una afectación muy grave a la infraestructura vial del departamento, especialmente sobre la vía Panamericana”, detalló Guzmán en un mensaje en la red social X.



Las autoridades están en las indagaciones para establecer si el cilindro bomba estaba en una alcantarilla o fue lanzado contra un bus. La onda explosiva no solo destruyó e la buseta sino a otros 15 vehículos que circulaban en ese momento y abrió un enorme cráter en la Panamericana, la principal carretera del suroeste de Colombia, donde las imágenes muestran un enorme rastro de destrucción, con cuerpos tendidos en la carretera, como en un escenario de guerra.

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“Los que atentaron y mataron a siete civiles e hirieron a 17 civiles más en Cajibío, muchos indígenas entre ellos, son terroristas, fascistas y narcotraficantes", escribió el presidente Gustavo Petro.

Sobre los hechos, el general Hugo López explicó que en la zona del atentado había "un bloqueo por parte de estos terroristas de la Jaime Martínez" que a unos dos kilómetros de ahí sostenían un enfrentamiento con una unidad de la Tercera División del Ejército.

La columna Jaime Martínez hace parte del Estado Mayor Central (EMC), la principal disidencia de las Farc, dirigida por Néstor Gregorio Vera, alias Iván Mordisco, el hombre más buscado de Colombia, por quien el Gobierno ofrece una millonaria recompensa.



Oleada de ataques en Cauca y Valle

El primer atentado fue perpetrado en Cali, capital del Valle del Cauca, contra el Batallón Pichincha, unidad militar que también alberga la sede de la Tercera Brigada del Ejército, y por la noche fueron lanzados cilindros contra el Batallón de Ingenieros Agustín Codazzi, en la vecina ciudad de Palmira, en ambos casos sin causar víctimas.

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Este sábado, antes de la explosión en la Panamericana, también fue atacado el radar del Cerro Santana, situado en la localidad de El Tambo (Cauca), usado para controlar el tráfico aéreo en el suroeste del país, lo que causó daños a ese sistema, según la Aeronáutica Civil (Aerocivil).

Jorge Mantilla, experto en seguridad, explicó en Noticias Caracol que la oleada de ataques en estas regiones se puede entender como una contraofensiva por parte de las disidencias tras el incremento de operaciones militares desde noviembre del año pasado. De hecho, la fuerza pública ha atestado capturas y operaciones de extinción de dominio que han tocado a esas estructuras.

Las autoridades ofrecen 200 millones de pesos de recompensa por los responsables - Noticias Caracol

“Sin embargo, aquí no se ve ningún tipo de desespero. Obedece a una escalada coordinada, sostenida y que está articulada a nivel territorial. La dimensión de lo que estamos viendo debe ser un llamado de atención sobre el fracaso de la política de seguridad y de paz total”, indicó.

Detrás de los ataques estaría el cabecilla alias Marlon, por quien las autoridades anunciaron una recompensa de 5.000 millones de pesos. Para Mantilla, este jefe disidente está asociado en lógicas complejas y degradantes con la sociedad civil, marcada por la violencia. “Marlon es artífice de nuevos elementos: uso de drones, atentados terroristas e instrumentalización de población civil con asonadas contra la fuerza pública”, añadió.

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El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, anunció que en mayo llegarán ocho pelotones que se desplegarán en zonas estratégicas del sur del Valle del Cauca y en el norte del Cauca. Además, informó sobre la incorporación de 12 pelotones adicionales en agosto para ampliar la presencia y el control territorial. A esto se suman sistemas aéreos no tripulados y capacidades antidrones, entre otras herramientas para mejorar la capacidad de respuesta.

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