“Dios me dio la oportunidad de seguir vivo”: sobreviviente del atentado en Cajibío, Cauca

A las 12:35 del mediodía de este sábado 25 de abril, una fuerte explosión conmocionó al Cauca. Las disidencias de las Farc, bajo las órdenes de alias Iván Mordisco, activaron lo que sería un cilindro bomba al paso de una buseta tipo chiva, común en esa región.

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La onda explosiva afectó a decenas de personas que estaban sobre la vía Panamericana, en jurisdicción del municipio de Cajibío, dejando 14 muertos, 38 heridos, varios vehículos destruidos y un cráter en esa carretera.



Uno de los sobrevivientes del atentado de las disidencias habló con Noticias Caracol sobre el momento cuando ocurrió la situación. Según su narración, venía desde Cali con destino hacia Popayán. En la zona había trancón y los vehículos quedaron paralizados debido a un retén ilegal de hombres armados de las disidencias.



“Había una retención de las disidencias más adelante y estábamos esperando. Afortunadamente me había bajado en ese momento del carro, iba caminando cuando ocurrió la explosión. Me botó unos 20 metros. Afortunadamente no me cayó nada encima. Tengo solamente una laceración en la cabeza”, dijo el testigo.

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De hecho, su vehículo gris quedó al lado del cráter que dejó la explosión del cilindro bomba. “Es lo que está pasando en este país. Desafortunadamente nos tocó. No se sabe a quién le va a tocar y hoy me tocó a mí. Dios me dio la oportunidad de seguir vivo”, contó.

Al lado de su carro, el hombre no sabe cómo tomó la decisión de salir en ese momento de su vehículo para estirarse y revisar qué era lo que estaba pasando, pues seguramente de estar en el carro estaría entre las víctimas mortales del atentado.

Víctimas y testigos del ataque terrorista en Cajibío, Cauca, relatan lo ocurrido. "Dios me da la oportunidad de seguir vivo", dice un ciudadano que se encontraba en la zona del atentado.



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¿Qué han dicho las autoridades?

El ataque en Cajibío es el más grave de la oleada de atentados perpetrados por las disidencias entre el viernes y sábado, que ya suman 26 acciones en total. "Los que atentaron y mataron (...) son terroristas, fascistas y narcotraficantes", dijo el presidente Gustavo Petro en X.

"Quiero los mejores soldados para enfrentarlos", agregó el mandatario, quien responsabilizó a ‘Iván Mordisco’, el criminal más buscado del país, como el autor del doloroso ataque. De otro lado, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, sobrevoló la zona del atentado de este sábado y aseguró que reforzaron la presencia militar y policial para hacer frente a los ataques.

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