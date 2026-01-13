Reconocida pastelería colombiana entra en liquidación tras más de 40 años en el mercado

Industrias de Alimentos Don Jacobo S.A.S., empresa reconocida por más de cuatro décadas en el mercado nacional y símbolo de tradición para diferentes familias, entró oficialmente en proceso de liquidación judicial simplificada, según lo ordenó la Superintendencia de Sociedades.



La decisión fue adoptada mediante el Auto 2026-06-000117, emitido el 13 de enero de 2026, tras comprobarse el incumplimiento del acuerdo de reorganización y la imposibilidad de la compañía de continuar operando bajo la figura de negocio en marcha. Con ello, se marca un punto de quiebre para una marca que durante años fue sinónimo de celebraciones, cumpleaños y recuerdos familiares en Colombia.

De acuerdo con la Superintendencia, la solicitud fue presentada por el representante legal de la sociedad, con autorización de la Asamblea General de Accionistas, luego de evidenciar que la empresa no contaba con la capacidad financiera para cumplir sus compromisos. El proceso se acoge a lo establecido en el artículo 48 de la Ley 1116 de 2006 y el artículo 19 de la Ley 2437 de 2024.

“La liquidación judicial simplificada es una medida que permite cerrar de forma responsable sociedades que ya no son viables, protegiendo los derechos de los involucrados y promoviendo procesos técnicos”, explicó el superintendente de Sociedades, Billy Escobar, al referirse a la determinación adoptada por la entidad. Según indicó, el objetivo principal es salvaguardar el orden crediticio y garantizar una administración transparente de los activos.



¿Cuál es la historia de Don Jacobo?

La noticia genera especial impacto debido a la trayectoria de Don Jacobo Postres y Ponqués, una empresa de origen familiar fundada en 1987 por el pastelero Jacobo Álvarez, cuyo nombre quedó grabado en historia de diferentes familias del país gracias a un producto que de acuerdo con su página oficial, revolucionó el mercado: la Genovesa.

Este icónico postre nació a comienzos de los años noventa, luego de que su fundador viajara a México en 1991 y descubriera las tortas húmedas de tres leches, muy distintas a las preparaciones secas que dominaban el gusto colombiano de la época. “A este producto le hicimos varios experimentos hasta encontrar el perfil láctico más ajustado al gusto del colombiano y a la textura del bizcocho y el tipo de chocolate. Nosotros inventamos un sabor, una presentación, una marca y una categoría que no existía”, relató Álvarez en la historia institucional de la compañía.

No fue un éxito inmediato. Según el propio fundador, el proceso de aceptación tomó varios años. “Duramos casi 5 años para que la gente hiciera ese clic en el paladar y dijera: esto es diferente, es rico, se asocia a recuerdos agradables”, explicó. Con el tiempo, ese bizcochuelo bañado en tres leches se convirtió en un referente nacional y abrió paso a una amplia variedad de sabores que fortalecieron la marca.

Durante décadas, Don Jacobo logró una expansión notable, con 56 puntos de venta en Santander, Antioquia, Valle del Cauca, Cundinamarca, el Eje Cafetero, la Costa Caribe y Bogotá, entre otras regiones. Su presencia en ciudades como Bucaramanga, Medellín, Cali, Barranquilla, Santa Marta y Pereira consolidó a la empresa como una de las pastelerías más reconocidas del país.

Sin embargo, pese a su posicionamiento y a la fidelidad de sus clientes, la compañía no logró sortear las dificultades financieras que la llevaron primero a un proceso de reorganización y ahora a la liquidación. Hasta el momento, la empresa no se ha pronunciado oficialmente sobre el futuro de sus puntos de venta, empleados o marcas registradas.

Jacobo Álvarez, es el fundador y propietario de la compañía; a lo largo de su carrera, Álvarez ha trascendido el ámbito empresarial para posicionarse como un referente del sector dulce en América Latina, impulsando cursos, exhibiciones y concursos alrededor de la repostería. Fue creador del Sweet Fair, un evento de gran envergadura que se realiza en Medellín, en el Centro de Convenciones y Exposiciones, y que reúne algunas de las experiencias más importantes del mundo en pastelería, repostería, panadería y chocolatería.

Además, fue jurado estrella en el reality “Desafío de Buddy”, donde compartió pantalla con el reconocido chef Buddy Valastro, con quien además desarrolló varios eventos gastronómicos en Colombia y Brasil.

