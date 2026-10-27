Habrá restricción de parrillero en moto en Bogotá durante Halloween este fin de semana: horarios

El Distrito anunció una serie de medidas especiales para reforzar la seguridad vial durante la celebración de Halloween, una de las fechas en las que históricamente se registra un aumento considerable en la movilidad y en la accidentalidad en las calles de la ciudad. Entre las decisiones adoptadas se encuentra la restricción del parrillero en moto durante los días jueves, viernes y sábado, así como limitaciones a la circulación de estos vehículos en 19 corredores viales estratégicos. La medida busca reducir los riesgos de siniestros de tránsito y garantizar una movilidad más segura para conductores, peatones y familias que participarán en las actividades programadas para la temporada.



Restricción de parrillero en moto en Bogotá durante Halloween

De acuerdo con la información oficial, la circulación de motocicletas con parrillero o acompañante estará restringida entre las 6:00 de la tarde y las 6:00 de la mañana desde la noche del jueves 29 de octubre hasta la madrugada del martes 3 de noviembre de 2026.

La Alcaldía indicó que esta medida preventiva hace parte de las acciones adoptadas para evitar accidentes y controlar situaciones que suelen presentarse durante las celebraciones de Halloween, cuando aumenta significativamente la movilidad nocturna en distintos sectores de la ciudad. Las autoridades recomiendan a los motociclistas programar con anticipación sus desplazamientos para evitar sanciones y contratiempos durante los días de aplicación de la restricción.



Restricción para motos en 19 corredores viales

Además de la medida para parrilleros, Bogotá implementará una restricción de circulación general para motocicletas en 19 corredores estratégicos de la capital. La limitación aplicará entre las 8:00 de la noche y las 4:00 de la mañana durante el mismo periodo comprendido entre el 29 de octubre y el 3 de noviembre. Los corredores intervenidos fueron seleccionados por concentrar altos volúmenes de tráfico y registrar antecedentes de siniestralidad durante esta temporada. En estas vías se reforzarán los controles para verificar el cumplimiento de las disposiciones y garantizar una movilidad más segura. La administración distrital anunció además la presencia de agentes de tránsito y operativos especiales en distintos puntos de la ciudad con el fin de orientar a los conductores y prevenir incidentes.

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La Alcaldía explicó que las restricciones responden a análisis de seguridad vial realizados en años anteriores, los cuales han mostrado un aumento de accidentes y comportamientos de riesgo durante las festividades de Halloween. Por esta razón, las autoridades consideran necesario implementar controles temporales para disminuir el número de víctimas en las vías. Según la información oficial, el objetivo principal es reducir las muertes y lesiones derivadas de siniestros de tránsito, especialmente aquellas en las que se ven involucrados motociclistas, uno de los actores viales más vulnerables.



La administración distrital reiteró el llamado a respetar las normas de tránsito, evitar el exceso de velocidad y no conducir bajo los efectos del alcohol. También invitó a quienes participarán en las celebraciones de Halloween a utilizar medios de transporte seguros y planear sus recorridos con suficiente anticipación.



ÁNGELA URREA PARRA

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