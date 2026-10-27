Reportan fuerte explosión en Cúcuta cerca al puente internacional Francisco de Paula Santander

Habitantes del barrio Escobal de Cúcuta despertaron en la mañana de este martes 27 de octubre al escuchar una fuerte explosión. La detonación de una supuesta bomba alertó a la comunidad, luego de que la explosión se diera a pocos metros del puente internacional Francisco de Paula Santander, que comunica a Colombia con Venezuela.



Informes preliminares indican que aparentemente, personas desconocidas dejaron un artefacto explosivo en un vehículo estacionado cerca a un CAI de la Policía e inmediaciones de las oficinas de la DIAN, el cual se activó y en su explosión dejó varias viviendas afectadas, así como cuatro policías heridos a causa de la detonación, dos hombres y dos mujeres.

El sonido de la explosión generó alerta entre la comunidad y las autoridades, debido a que el punto en el que ocurrió es estratégico para la comunicación con el país vecino. El puente internacional Francisco de Paula Santander se encuentra cerrado preventivamente ante los hechos, mientras se llevan a cabo las respectivas labores de investigación.

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El coronel (r) George Quintero, secretario de Seguridad de Norte de Santander, expresó a Noticias Caracol que "la afectación se ve en una parte donde los policías guardan sus motocicletas para poder avanzar en su servicio y afecta varias de las residencias que se encuentran en el entorno. El reporte que tenemos es de dos policías lesionados y más de cuatro personas particulares que están en los centros asistenciales".



Agregó que "están verifican con los técnicos y todas las herramientas tecnológicas para determinar si fue un artefacto o un vehículo cargado .. en esta parte delinquen el Frente 33 [de las disidencias de las FARC], como el ELN y las bandas que tienen que ver con el control del contrabando en esta zona del departamento". También que hay una recompensa de 55 millones de pesos por información que ayude a esclarecer estos hechos.



Los uniformados heridos fueron trasladados inmediatamente en ambulancias a la clínica Duarte para su atención. Autoridades ya atienden la emergencia en el punto e investigan qué artefacto provocó la explosión y quiénes serían los responsables.

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Esta situación se da en medio de la investigación abierta por el asesinato del exsecretario de Gobierno de Cúcuta, Miguel Castellanos, ocurrido en la tarde del lunes 26 de octubre. En la capital de Norte de Santander se activó un plan candado tras el ataque contra el político y una recompensa de 100 millones de pesos para ubicar a los responsables de este crimen.

Sobre este caso, el secretario de Seguridad detalló que ya hay todo un equipo especializado en la investigación de estos hechos violentos. "Se hizo un consejo de seguridad en Cúcuta, ellos ya tendrán hipótesis, esta mañana llegó un grupo especial de la Dijín, un grupo élite para apoyar todo lo que se presentó el día de ayer. En este momento es mínimo lo que se tiene, la Fiscalía y el CTI adelantará esta investigación".

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MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracotlv.com.co