El primer mensaje de Leandro Castellanos tras asesinato de su hermano Miguel Castellanos

Miguel Castellanos viajaba con su hijo de 7 años por el sector El Pórtigo, en el anillo vial se Cúcuta, cuando sufrió un presunto choque con una moto. Sin embargo, al bajarse para revisar qué ocurrió, sicarios le dispararon y acabaron con su vida.

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“He dado instrucciones a nuestra Policía Nacional para que, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, adelante las investigaciones necesarias para identificar, ubicar y capturar cuanto antes a los responsables de este crimen. Mi solidaridad y mis más sentidas condolencias a su familia. Que Dios les conceda fortaleza en este momento de profundo dolor”, dijo el presidente

Abelardo de la Espriella sobre el crimen.



Miguel Castellanos, exsecretario de Gobierno y precandidato a la Alcaldía de Cúcuta, circulaba en un vehículo con su hijo cuando una moto golpeó el automóvil. Al bajarse Castellanos a hablar con los motoristas, varios atacantes armados abrieron fuego contra él.



¿Qué dijo Leandro Castellenos?

Castellanos era hermano del exfutbolista Leandro Castellanos, actual concejal de Bogotá y exguardameta de la selección colombiana e Independiente Santa Fe, así como del actual senador Jairo Castellanos.

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Aunque el concejal todavía no se pronunció públicamente sobre el crimen de su hermano compartió en sus redes sociales una fotografía junto a Miguel sentados en un yate y viendo al mar. La imagen, además, es acompañada por una paloma blanca.

En el post en sus redes sociales, Leandro Castellanos compartió la canción ‘Amor eterno’, de Juan Gabriel. “Como quisiera, ay, que tú vivieras, que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca y estar mirándolos”, suena en la historia de Instagram.

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¿Qué se sabe del crimen de Miguel Castellanos?

George Quintero, secretario de Gobierno del departamento de Norte de Santander, manifestó que, en el momento del crimen, Castellanos se movilizaba en una camioneta sin su equipo de seguridad debido a que estaba en otra ciudad y regresó a Cúcuta por temas inmediatos que lo obligaron a viajar solo.

Se habla de que los delincuentes le golpearon la camioneta con el objetivo de que él parara y, aprovechando que descendiera del carro, poderle disparar. “Lo único que sabemos es que una persona se acercó a la camioneta donde estaba Castellanos. Él se bajó para hablar con esta persona y luego cometió los hechos”, dijo George Quintero.

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Informó que se están revisando las cámaras de seguridad para determinar si los sicarios venían siguiéndolo y establecer la hipótesis clara de lo que le pasó al precandidato a la alcaldía de Cúcuta.

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