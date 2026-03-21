Conozca cómo será el pico y placa en Bucaramanga durante la semana del 23 al 27 de marzo de 2026

La medida de pico y placa en Bucaramanga continúa vigente durante marzo de 2026, bajo el esquema definido por la Dirección de Tránsito municipal. Para la semana comprendida entre el lunes 23 y el viernes 27 de marzo, la restricción mantiene la rotación habitual por dígitos y los horarios establecidos para el primer trimestre del año.
Horarios de la medida
En la ciudad, el pico y placa aplica en los siguientes horarios:
- Lunes a viernes: de 6:00 a. m. a 8:00 p. m.
- Sábados: de 9:00 a. m. a 1:00 p. m.
La medida cobija a vehículos particulares y motocicletas, y no aplica los domingos ni festivos.
Así regirá día por día
De acuerdo con la rotación vigente para enero, febrero y marzo de 2026, esta será la restricción durante la semana:
- Lunes 23 de marzo: placas 1 y 2
- Martes 24 de marzo: placas 3 y 4
- Miércoles 25 de marzo: placas 5 y 6
- Jueves 26 de marzo: placas 7 y 8
- Viernes 27 de marzo: placas 9 y 0
¿Qué pasa el sábado 28 de marzo?
A diferencia de otras ciudades, Bucaramanga sí tiene pico y placa los sábados. Para el sábado 28 de marzo, según la programación del mes, la restricción aplicará en el horario reducido de la mañana (9:00 a. m. a 1:00 p. m.), con rotación específica definida por las autoridades.
Sanciones por incumplir el pico y placa
Las autoridades de tránsito han sido enfáticas en que no hay periodo pedagógico: las sanciones se aplican desde el primer día. Quienes incumplan la medida se exponen a:
- Multa económica: equivalente a 15 salarios mínimos diarios legales vigentes (SMDLV).
- Inmovilización del vehículo, que implica traslado a patios.
- Costos adicionales por grúa y parqueadero, lo que puede elevar significativamente el valor total a pagar.
En términos aproximados, esta sanción puede superar los 700.000 pesos, dependiendo de la actualización anual de tarifas.
Recomendaciones para los conductores
Las autoridades recomiendan a los ciudadanos:
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- Verificar el último dígito de la placa antes de salir.
- Planear desplazamientos fuera del horario restringido.
- Utilizar transporte público o alternativas de movilidad.
El pico y placa en Bucaramanga sigue siendo una herramienta clave para mejorar la movilidad en la ciudad y reducir la congestión en horas de mayor tráfico. Cumplir con la norma no solo evita sanciones, sino que contribuye al orden vial en el área metropolitana.
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