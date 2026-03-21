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Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Conozca cómo será el pico y placa en Bucaramanga durante la semana del 23 al 27 de marzo de 2026

Conozca cómo será el pico y placa en Bucaramanga durante la semana del 23 al 27 de marzo de 2026

Conozca los días en que aplica la medida para su matrícula y evítese sanciones por posibles incumplimientos.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 21 de mar, 2026
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Pico y placa Bucaramanga junio 2025
Pico y placa en Bucaramanga
Getty Images

La medida de pico y placa en Bucaramanga continúa vigente durante marzo de 2026, bajo el esquema definido por la Dirección de Tránsito municipal. Para la semana comprendida entre el lunes 23 y el viernes 27 de marzo, la restricción mantiene la rotación habitual por dígitos y los horarios establecidos para el primer trimestre del año.

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Horarios de la medida

En la ciudad, el pico y placa aplica en los siguientes horarios:

  • Lunes a viernes: de 6:00 a. m. a 8:00 p. m.
  • Sábados: de 9:00 a. m. a 1:00 p. m.

La medida cobija a vehículos particulares y motocicletas, y no aplica los domingos ni festivos.

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Así regirá día por día

De acuerdo con la rotación vigente para enero, febrero y marzo de 2026, esta será la restricción durante la semana:

  • Lunes 23 de marzo: placas 1 y 2
  • Martes 24 de marzo: placas 3 y 4
  • Miércoles 25 de marzo: placas 5 y 6
  • Jueves 26 de marzo: placas 7 y 8
  • Viernes 27 de marzo: placas 9 y 0

¿Qué pasa el sábado 28 de marzo?

A diferencia de otras ciudades, Bucaramanga sí tiene pico y placa los sábados. Para el sábado 28 de marzo, según la programación del mes, la restricción aplicará en el horario reducido de la mañana (9:00 a. m. a 1:00 p. m.), con rotación específica definida por las autoridades.

Sanciones por incumplir el pico y placa

Las autoridades de tránsito han sido enfáticas en que no hay periodo pedagógico: las sanciones se aplican desde el primer día. Quienes incumplan la medida se exponen a:

  • Multa económica: equivalente a 15 salarios mínimos diarios legales vigentes (SMDLV).
  • Inmovilización del vehículo, que implica traslado a patios.
  • Costos adicionales por grúa y parqueadero, lo que puede elevar significativamente el valor total a pagar.

En términos aproximados, esta sanción puede superar los 700.000 pesos, dependiendo de la actualización anual de tarifas.

Recomendaciones para los conductores

Las autoridades recomiendan a los ciudadanos:

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  • Verificar el último dígito de la placa antes de salir.
  • Planear desplazamientos fuera del horario restringido.
  • Utilizar transporte público o alternativas de movilidad.

El pico y placa en Bucaramanga sigue siendo una herramienta clave para mejorar la movilidad en la ciudad y reducir la congestión en horas de mayor tráfico. Cumplir con la norma no solo evita sanciones, sino que contribuye al orden vial en el área metropolitana.

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