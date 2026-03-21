Conozca cómo será el pico y placa en Bucaramanga durante la semana del 23 al 27 de marzo de 2026

La medida de pico y placa en Bucaramanga continúa vigente durante marzo de 2026, bajo el esquema definido por la Dirección de Tránsito municipal. Para la semana comprendida entre el lunes 23 y el viernes 27 de marzo, la restricción mantiene la rotación habitual por dígitos y los horarios establecidos para el primer trimestre del año.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Horarios de la medida

En la ciudad, el pico y placa aplica en los siguientes horarios:



Lunes a viernes: de 6:00 a. m. a 8:00 p. m.

Sábados: de 9:00 a. m. a 1:00 p. m.

La medida cobija a vehículos particulares y motocicletas, y no aplica los domingos ni festivos.

Así regirá día por día

De acuerdo con la rotación vigente para enero, febrero y marzo de 2026, esta será la restricción durante la semana:



Lunes 23 de marzo: placas 1 y 2

Martes 24 de marzo: placas 3 y 4

Miércoles 25 de marzo: placas 5 y 6

Jueves 26 de marzo: placas 7 y 8

Viernes 27 de marzo: placas 9 y 0

¿Qué pasa el sábado 28 de marzo?

A diferencia de otras ciudades, Bucaramanga sí tiene pico y placa los sábados. Para el sábado 28 de marzo, según la programación del mes, la restricción aplicará en el horario reducido de la mañana (9:00 a. m. a 1:00 p. m.), con rotación específica definida por las autoridades.



Sanciones por incumplir el pico y placa

Las autoridades de tránsito han sido enfáticas en que no hay periodo pedagógico: las sanciones se aplican desde el primer día. Quienes incumplan la medida se exponen a:



Multa económica: equivalente a 15 salarios mínimos diarios legales vigentes (SMDLV).

Inmovilización del vehículo, que implica traslado a patios.

Costos adicionales por grúa y parqueadero, lo que puede elevar significativamente el valor total a pagar.

En términos aproximados, esta sanción puede superar los 700.000 pesos, dependiendo de la actualización anual de tarifas.



Recomendaciones para los conductores

Las autoridades recomiendan a los ciudadanos:

Publicidad

Verificar el último dígito de la placa antes de salir.

Planear desplazamientos fuera del horario restringido.

Utilizar transporte público o alternativas de movilidad.

El pico y placa en Bucaramanga sigue siendo una herramienta clave para mejorar la movilidad en la ciudad y reducir la congestión en horas de mayor tráfico. Cumplir con la norma no solo evita sanciones, sino que contribuye al orden vial en el área metropolitana.

NOTICIAS CARACOL