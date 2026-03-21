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Noticias Caracol  / COLOMBIA  / ¿Quién es alias Genaro, el cabecilla del Eln por el que se ofrece una millonaria recompensa?

¿Quién es alias Genaro, el cabecilla del Eln por el que se ofrece una millonaria recompensa?

El ministro de Defensa anunció públicamente que hay una millonaria recompensa por información que conduzca a la captura de este cabecilla que centra sus operaciones en Chocó.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 21 de mar, 2026
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Alias Genaro
Recompensa por aAias Genaro
MinDefensa-Noticias Caracol

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, ofreció una recompensa de hasta 1.000 millones de pesos por información que lleve a la captura de alias ‘Genaro’, cabecilla del frente Ché Guevara del Eln que hace presencia en la región del Pacífico colombiano.

El anuncio se da en medio del paro armado que asola al departamento del Chocó. El Bajo Baudó ya cumple cinco días en los que la estructura criminal en cabeza de ‘Genaro’ ha sembrado temor entre los habitantes. Las cifras oficiales revelan que hay más de 6.800 confinados y 450 desplazados por esta crisis en la zona.

¿Quién es alias Genaro?

A alias ‘Genaro’, identificado como Edwin Londoño Arango, se le acusa de haber cometido delitos como:

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  • Narcotráfico
  • Homicidio
  • Minería ilegal
  • Reclutamiento forzado de menores
  • Confinamiento
  • Secuestro

Este hombre también es conocido en el mundo criminal con los alias de ‘Albeiro’ o ‘El Mono’, según información de inteligencia.

La Fuerza Pública ha trasladado parte de sus esfuerzos a este sector del Pacífico. Más de 200 hombres de la Fuerza Naval de la región se encuentran desplegados en el municipio. Asimismo, las autoridades nacionales ya identificaron a alias ‘El Cura’ y alias ‘Gerson’ como los hombres más peligrosos de la región sur de Chocó.

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El general de Infantería de Marina, Evert Andrés Mejía Giraldo, reveló que las autoridades tienen conocimiento de un audio de un cabecilla del Eln enviado el pasado 16 de marzo en el que ordena este constreñimiento. “De ahí se desprenden unas superestructuras del Eln y las tenemos identificadas”, puntualizó.

La recompensa que ofrece el Gobierno Nacional obedece a una estrategia que mencionó el ministro Sánchez: “Consiste en neutralizar a quienes están encabezando este paro criminal”, detalló el militar retirado. El Estado ha calificado este paro como constreñimiento armado que afecta a la comunidad. La población del Bajo Baudó es la que más ha resentido esta problemática, que termina siendo afectada por ataques con drones. El alcalde de este municipio incluso asegura que viven en medio de un abandono histórico.

María Paula Rodríguez Rozo
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