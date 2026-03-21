Así funcionará el pico y placa en Ibagué durante la semana del 23 al 27 de marzo de 2026

La Alcaldía de Ibagué definió cómo operará la medida de pico y placa para la semana comprendida entre el lunes 23 de marzo y el viernes 27 de marzo de 2026. De acuerdo con la información disponible, la restricción aplicará de manera habitual entre semana, desde las 6:00 a. m. hasta las 9:00 p. m. mientras que el fin de semana no tendrá restricciones para la movilidad de vehículos particulares.

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Lunes 23 de marzo: sin restricción

Para el lunes 23 de marzo no aplicará la medida de pico y placa en la ciudad. Esto significa que todos los vehículos podrán circular sin ningún tipo de restricción durante la jornada, lo que representa un alivio para quienes regresan a sus actividades laborales tras el fin de semana.



Martes 24 de marzo: placas 0 y 1

Miércoles 25 de marzo: placas 2 y 3

Jueves 26 de marzo: placas 4 y 5

Viernes 27 de marzo: placas 6 y 7

Fin de semana sin pico y placa

Para el sábado 28 y domingo 29 de marzo no aplicará la medida, por lo que habrá libre circulación de vehículos particulares en toda la ciudad.



Sanciones por incumplir el pico y placa

Las autoridades de tránsito en Ibagué han reiterado que el incumplimiento de la medida de pico y placa acarrea sanciones económicas y otras consecuencias. En Colombia, esta infracción está contemplada en el Código Nacional de Tránsito.

Quienes no respeten la restricción podrán enfrentar una multa económica: equivalente a 15 salarios mínimos diarios legales vigentes (SMDLV).

Las autoridades recomiendan a los ciudadanos mantenerse informados y cumplir con la medida para evitar sanciones, pero también para contribuir a una mejor movilidad en la ciudad. Asimismo, sugieren considerar alternativas como el transporte público, el uso compartido del vehículo o la planeación de rutas en horarios permitidos.



Con esta programación, Ibagué continúa implementando el pico y placa como una estrategia clave para organizar el tráfico y reducir los tiempos de desplazamiento en la capital tolimense.



María Paula Rodríguez Rozo

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