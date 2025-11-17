En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
BOMBARDEO EN GUAVIARE
ESTADOS UNIDOS-VENEZUELA
ELECCIONES CHILE
ANTES DE LA NIEVE
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Liberan a los cinco soldados que fueron secuestrados por el ELN en Tame, Arauca

Liberan a los cinco soldados que fueron secuestrados por el ELN en Tame, Arauca

Los uniformados fueron retenidos mientras estaban de permiso y se encontraban en la vía que comunica al municipio de Tame con la capital del departamento de Arauca.

Por: Ángela Urrea Parra
Actualizado: 17 de nov, 2025
Comparta en:
Liberan a los cinco soldados que fueron secuestrados en Tame, Arauca
Liberan a los cinco soldados que fueron secuestrados en Tame, Arauca -
Archivo

Publicidad

Publicidad

Publicidad