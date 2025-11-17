Liberan a los cinco soldados que fueron secuestrados por el ELN en Tame, Arauca

Cinco soldados profesionales del Ejército Nacional que habían sido secuestrados el pasado 9 de noviembre en la vía que conecta Tame con Arauca fueron liberados este lunes, 17 de noviembre de 2025, gracias a la intervención de la Defensoría del Pueblo.

"Hoy se liberan ante una comisión humanitaria los cinco soldados profesionales retenidos por nuestra fuerza el 9 de noviembre de 2025 en el municipio de Tame", afirmó un hombre identificado como Juan Pablo, armado y vestido con uniforme guerrillero, en un video donde aparecen los que parecen ser los militares liberados junto a personal humanitario.



El vocero leyó un comunicado en nombre del comandante del Frente de Guerra Oriental del ELN, Manuel López Castaño, en el que aseguró que los soldados fueron entregados "sanos y salvos" porque "se les ha dado un trato respetuoso acorde con las condiciones de guerra".

"Estamos mostrando nuestra conducta frente al Derecho Internacional Humanitario", afirmó, y llamó "a los jóvenes del país a no dejarse engañar con empleos mercenarios para que después no sean expuestos como carne de cañón ante los inmensos riesgos que significa la guerra en Colombia".

Los militares, identificados como Andrés Felipe Muñoz Castro, Sergio Muñoz Zapata, César Muñoz Osorio, Luis Ángel Navarro Banquet y Daniel José Munive Sandoval, pertenecen al Batallón de Artillería de Campaña N.º 18, adscrito a la Décima Octava Brigada. Según el comunicado oficial, los uniformados fueron retenidos en condición de indefensión mientras estaban de permiso y desplazaban en la región.



Soldados estaban de permiso cuando los secuestraron

Tras su liberación, los soldados fueron recibidos en la capital araucana por personal militar, donde se les practicaron valoraciones médicas para verificar su estado de salud. El Ejército Nacional confirmó que se encuentran bajo atención y acompañamiento especializado.

El Ejército Nacional expresó un mensaje de gratitud a la Defensoría del Pueblo por la gestión humanitaria que permitió el regreso seguro de los uniformados, así como a las familias y ciudadanos que manifestaron solidaridad durante los días de incertidumbre. “Su respaldo es fundamental para la institución y constituye una fortaleza para continuar con la misión constitucional”, señaló el comunicado.

En Arauca permanecen secuestrados otros cuatro funcionarios, entre ellos dos policías de la Dirección de Investigación Criminal (Dijín), identificados como Franki Esley Hoyos y Yordin Fabián Pérez, capturados por el ELN el pasado 20 de julio. Arauca es una de las zonas más golpeadas por la violencia de grupos armados como el ELN y las disidencias de las extintas FARC, que se disputan el control de los pasos fronterizos y las economías ilegales.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.

ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL

CON INFORMACIÓN DE EFE