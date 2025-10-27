Reportan avenida torrencial en Dabeiba, Antioquia: hay personas fallecidas y desaparecidas

Las autoridades de Antioquia informaron de una avenida torrencial en la vereda El Toro del municipio de Dabeiba. El gobernador del departamento, Andrés Julián Rendón, dio a conocer que hasta el momento se reportan dos personas fallecidas, cuatro heridos y tres desaparecidos.

"Dagran (Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Antioquia) moviliza todas sus capacidades para apoyar las labores de búsqueda y el traslado de los heridos", escribió el mandatario departamental en su cuenta de X. La Alcaldía de Dabeiba reportó en la mañana de este lunes sobre afectaciones presentadas en el casco urbano y la zona rural del municipio por causa de las fuertes lluvias registradas desde la noche del domingo.

En un comunicado dieron a conocer que "durante la noche y la madrugada, el equipo de Gestión del Riesgo, junto a los organismos de socorro y demás autoridades, han estado atendiendo las siguientes situaciones:



Desbordamiento menor de la quebrada La Caracol, en el sector del Hospital. Desde la madrugada se adelantan labores de limpieza y remoción del material acumulado.

Socavación en un tramo del Biocorredor, lo que obligó al cierre total del paso vehicular y peatonal mientras se realiza la inspección técnica correspondiente.

Creciente súbita en el sector Berlín, vereda El Toro, hasta donde se desplazaron unidades del Cuerpo de Bomberos, la E.S.E. Hospital #NSPS y maquinaria de la Alcaldía Municipal".

El Comité Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres (CMGRD) de Dabeiba activó los protocolos de atención y los enlaces con el DAGRAN y la UNGRD para coordinar las acciones de respuesta y apoyo necesarias. “En este momento nos encontramos con el ingeniero de Gestión del Riesgo del municipio de Dabeiba con cinco unidades de bomberos. La comunidad manifiesta que hay cinco desaparecidos, dos fallecidos y dos lesionados. La ambulancia ya bajó con los lesionados y se espera poder acceder al punto principal del derrumbe en aproximadamente una hora y media”, dijo Mario Hernández, segundo comandante del Cuerpo de Bomberos de Dabeiba, en diálogo para El Colombiano.



“En Dabeiba se registró una avenida torrencial aparentemente ocurrida en unos socavones donde se trabaja la minería. Una de las personas falleció en sitio y la otra en el desplazamiento hacia el hospital. Estamos haciendo las coordinaciones con el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo y en articulación con el municipio para atender esta situación. También activamos todo el componente de maquinaria amarilla, desplazamos técnicos, ingenieros y geólogos y tenemos el helicóptero activado para poder hacer el desplazamiento de las personas si es necesario”, confirmó Carlos Andrés Ríos Puerta, director del Dagran.



Otras emergencias en Antiquia se presentaron en Cáceres, en el Bajo Cauca, donde una creciente súbita afectó un puente peatonal que comunicaba a 12 veredas. En Mutatá, subregión de Urabá, se reportaron inundaciones en el corregimiento Pavarandocito. Los otros municipios que también informaron afectaciones asociadas a lluvias recientes fueron Angostura, San Carlos y Anorí. En lo que va de la primera y la segunda temporada de lluvias en Antioquia, se confirman 51 personas fallecidas. Se han presentado más de 621 emergencias en 2025, más de 490 de ellas asociadas a las lluvias.

