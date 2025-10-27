En vivo
MAGNICIDIO MIGUEL URIBE
HURACÁN MELISSA
LAURA BLANCO
JOSÉ MARÍA ACEVEDO
COLOMBIA FEMENINA
JHON DURÁN
LUIS DÍAZ

Reportan avenida torrencial en Dabeiba, Antioquia: hay personas fallecidas y desaparecidas

Reportan avenida torrencial en Dabeiba, Antioquia: hay personas fallecidas y desaparecidas

Las autoridades de Antioquia se encuentran atendiendo varias emergencias en el municipio de Dabeiba, entre esas la de una avenida torrencial que dejó hasta el momento dos personas fallecidas.

Por: Mateo Medina Escobar
Actualizado: 27 de oct, 2025
Las fuertes lluvias han ocasionado emergencias en el municipio de Dabeiba, Antioquia.
