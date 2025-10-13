Reportan temblor en Cundinamarca este lunes festivo 13 de octubre

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
El Servicio Geológico Colombiano reportó en la noche de este lunes festivo 13 de octubre un sismo en el país que se sintió en diferentes municipios de Cundinamarca y Meta. El movimiento telúrico tuvo una magnitud de 3.7 en la escala de Richter, con una profundidad superficial de menos de 30 kilómetros.
El epicentro del movimiento telúrico que algunos colombianos reportaron desde Villavicencio, Restrepo o Veracruz, municipios del departamento del Meta, ocurrió específicamente en el municipio de Medina, Cundinamarca.
#SismosColombiaSGC Evento Sísmico - Boletín Actualizado 1, 2025-10-13, 19:02 hora local Magnitud 3.7, Profundidad Superficial (Menor a 30 km), Medina - Cundinamarca, Colombia ¿Sintió este sismo? repórtelo https://t.co/pgC7OC2O7j https://t.co/63pt8nVsSe #Temblor pic.twitter.com/nsvgzCUnLC— Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) October 14, 2025
Cuando ocurre un temblor, es esencial conservar la calma y seguir las indicaciones emitidas por las autoridades para salvaguardar la vida y minimizar el riesgo de accidentes. A continuación, se presentan algunas pautas clave:
NOTICIAS CARACOL