Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Reportan temblor en Cundinamarca este lunes festivo 13 de octubre

Reportan temblor en Cundinamarca este lunes festivo 13 de octubre

En la noche de este lunes festivo se reportó un sismo con epicentro en el municipio de Medina, Cundinamarca, que se sintió hasta en Villavicencio. ¿De qué magnitud fue?

Por: María Paula González
Actualizado: 13 de oct, 2025
TEmblor Cundinamarca.jpg
El temblor se sintió en municipios de Cundinamarca y Meta -
Foto: @sgcol

