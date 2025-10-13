Reportan temblor en Cundinamarca este lunes festivo 13 de octubre

El Servicio Geológico Colombiano reportó en la noche de este lunes festivo 13 de octubre un sismo en el país que se sintió en diferentes municipios de Cundinamarca y Meta. El movimiento telúrico tuvo una magnitud de 3.7 en la escala de Richter, con una profundidad superficial de menos de 30 kilómetros.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

El epicentro del movimiento telúrico que algunos colombianos reportaron desde Villavicencio, Restrepo o Veracruz, municipios del departamento del Meta, ocurrió específicamente en el municipio de Medina, Cundinamarca.

#SismosColombiaSGC Evento Sísmico - Boletín Actualizado 1, 2025-10-13, 19:02 hora local Magnitud 3.7, Profundidad Superficial (Menor a 30 km), Medina - Cundinamarca, Colombia ¿Sintió este sismo? repórtelo https://t.co/pgC7OC2O7j https://t.co/63pt8nVsSe #Temblor pic.twitter.com/nsvgzCUnLC — Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) October 14, 2025

Sugerencias en caso de un temblor

Cuando ocurre un temblor, es esencial conservar la calma y seguir las indicaciones emitidas por las autoridades para salvaguardar la vida y minimizar el riesgo de accidentes. A continuación, se presentan algunas pautas clave:



Conservar la calma: evite el pánico es crucial, ya que puede llevar a actuar de forma precipitada y riesgosa. Lo mejor es respirar profundamente y mantener la tranquilidad.

Buscar un lugar seguro: refugiarse bajo un mueble resistente como una mesa o escritorio, o ubicarse en un rincón alejado de ventanas y objetos que puedan caer.

Mantenerse alejado de ventanas y objetos pesados: durante un sismo, estos elementos pueden romperse o desprenderse, provocando heridas.

Evite correr: desplazarse apresuradamente puede generar caídas o accidentes con objetos en movimiento o que se derrumban.

Si está en exteriores, aléjese de estructuras: busque un espacio abierto, lejos de edificaciones, postes o elementos que puedan desplomarse.

Si está conduciendo, detenga el vehículo: hágalo en un sitio seguro, apartado de puentes o edificios. Quédese dentro del auto hasta que el movimiento sísmico termine.

Revise posibles daños tras el sismo: inspeccione si hay escapes de gas, fallas en las tuberías o daños eléctricos, y desconecte aparatos si es necesario.

Manténgase informado: escuche la radio, televisión o medios oficiales para conocer actualizaciones y seguir las instrucciones de protección civil.

NOTICIAS CARACOL