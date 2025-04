Requisitos para vacunarse contra la fiebre amarilla en Colombia: cómo ubicar el punto más cercano

Ante el aumento inusual de casos de fiebre amarilla en Colombia , con más de 70 contagiados y 34 fallecimientos registrados entre enero y abril, las autoridades sanitarias reforzaron el llamado urgente a la vacunación preventiva . Aunque Bogotá no es una zona de transmisión activa debido a su altitud, la Secretaría Distrital de Salud habilitó varios puntos estratégicos para la aplicación gratuita de la vacuna, especialmente dirigida a viajeros hacia regiones endémicas y poblaciones vulnerables.

La fiebre amarilla es una enfermedad viral aguda transmitida por la picadura de mosquitos infectados, especialmente en zonas selváticas y de clima cálido. Los síntomas iniciales pueden confundirse con otras enfermedades como el dengue; en su fase tóxica, que puede presentarse en el 15 % de los casos, afecta el hígado, los riñones y puede provocar la muerte en hasta el 50 % de los pacientes no inmunizados.

"Es una enfermedad de alto impacto y alta amenaza, con riesgo de propagación internacional, representando una posible amenaza para la seguridad sanitaria global. Grandes epidemias de fiebre amarilla ocurren cuando personas infectadas introducen el virus en áreas densamente pobladas con alta densidad de mosquitos y donde la mayoría de las personas tienen poca o ninguna inmunidad, debido a la falta de vacunación. En estas condiciones, los mosquitos infectados de la especie Aedes aegypti transmiten el virus de persona a persona", se lee en la página web de Organización Panamericana de la Salud sobre esta enfermedad.



¿Quiénes deben vacunarse con urgencia?

La aplicación de la vacuna es especialmente recomendada para:



Viajeros nacionales e internacionales hacia regiones como la Amazonía, Orinoquía, Llanos Orientales, Magdalena Medio, Sierra Nevada de Santa Marta y varios departamentos del sur y occidente del país.

hacia regiones como la Amazonía, Orinoquía, Llanos Orientales, Magdalena Medio, Sierra Nevada de Santa Marta y varios departamentos del sur y occidente del país. Residentes en zonas de riesgo donde la fiebre amarilla es endémica o donde actualmente hay brote.

donde la fiebre amarilla es endémica o donde actualmente hay brote. Turistas extranjeros que ingresen a Colombia y planeen visitar regiones de selva o selva húmeda tropical.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Salud, los municipios con mayor número de casos en lo que va del año se concentran en el Tolima, seguido por Caquetá, Putumayo y Caldas. La alerta también abarca otros departamentos como Huila, Meta, La Guajira, Guaviare, Guainía y Vaupés.

El virus de la fiebre amarilla lo transmite el mosquito Aedes aegypti - COLPRENSA

Vacunación gratuita en diferentes puntos de Colombia

La vacuna contra la fiebre amarilla está disponible para personas entre los 18 meses y los 59 años. Desde comienzos de año, en respuesta al brote en departamentos como Tolima y Putumayo, el Ministerio de Salud amplió la cobertura de vacunación para adultos mayores en zonas de riesgo. Bogotá dispone de centros de vacunación en puntos clave de salida e ingreso de viajeros. Estos son los principales lugares habilitados en el país.

Bogotá:



Terminal de Transporte Salitre: Calle 22C 23 # 68 - 53. Módulo Verde (Local 136). El servicio se presta de lunes a domingo de 7:00 a.m. a 6:00 p.m.

Calle 22C 23 # 68 - 53. Módulo Verde (Local 136). El servicio se presta de lunes a domingo de 7:00 a.m. a 6:00 p.m. Aeropuerto Internacional El Dorado: Muelle Internacional segundo piso, salida 5, al lado de la DIAN. El servicio es de lunes a domingo de 7:00 a.m. a 6:00 p.m.

Muelle Internacional segundo piso, salida 5, al lado de la DIAN. El servicio es de lunes a domingo de 7:00 a.m. a 6:00 p.m. Unidad de Servicios de Salud Lorencita Villegas de Santos: Carrera 54 # 67Bis-20. Horario de atención de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 4:00 p.m., y sábados de 8:00 a.m. a 1:00 p.m. Teléfono: 4431790 Ext 2201.

Carrera 54 # 67Bis-20. Horario de atención de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 4:00 p.m., y sábados de 8:00 a.m. a 1:00 p.m. Teléfono: 4431790 Ext 2201. Centro de Salud Suba: Carrera 92 # 147C-30. Horario de atención de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 4:00 p.m., y sábados de 7:00 a.m. a 1:00 p.m. Teléfono: 6621100. Ext. 7011.

Carrera 92 # 147C-30. Horario de atención de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 4:00 p.m., y sábados de 7:00 a.m. a 1:00 p.m. Teléfono: 6621100. Ext. 7011. Centro de Salud Candelaria: Transversal 28 # 63A-04 Sur. Horario de atención de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 5:00 p.m., y sábados de 7:00 a.m. a 1:00 p.m. Teléfono: 7300000 Ext 71491.

Transversal 28 # 63A-04 Sur. Horario de atención de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 5:00 p.m., y sábados de 7:00 a.m. a 1:00 p.m. Teléfono: 7300000 Ext 71491. Terminal de Transporte Salitre del Norte: Calle 192 # 19-43. Horario de atención de lunes a viernes de 9:00 a.m. a 3:00 p.m., y sábados de 9:00 a.m. a 3:00 p.m.

Medellín



Hospital General de Medellín

Dirección: Calle 64 #51D-154

Horario: Lunes a viernes de 7:00 a.m. a 5:00 p.m.

Dirección: Calle 64 #51D-154 Horario: Lunes a viernes de 7:00 a.m. a 5:00 p.m. Centro de Salud San Javier

Dirección: Carrera 99 #44-10

Horario: Lunes a viernes de 7:00 a.m. a 4:00 p.m.

Cali



Hospital Universitario del Valle

Dirección: Calle 5 #36-08

Horario: Lunes a viernes de 7:00 a.m. a 5:00 p.m.

Dirección: Calle 5 #36-08 Horario: Lunes a viernes de 7:00 a.m. a 5:00 p.m. Centro de Salud Siloe

Dirección: Carrera 50 #1-50

Horario: Lunes a viernes de 7:00 a.m. a 4:00 p.m

Barranquilla



Hospital General de Barranquilla

Dirección: Calle 45 #38-40

Horario: Lunes a viernes de 7:00 a.m. a 5:00 p.m.

Dirección: Calle 45 #38-40 Horario: Lunes a viernes de 7:00 a.m. a 5:00 p.m. Centro de Salud La Alboraya

Dirección: Carrera 21 #45-30

Horario: Lunes a viernes de 7:00 a.m. a 4:00 p.m.

Cartagena



Hospital Universitario del Caribe

Dirección: Avenida Pedro de Heredia #31-50

Horario: Lunes a viernes de 7:00 a.m. a 5:00 p.m.

Dirección: Avenida Pedro de Heredia #31-50 Horario: Lunes a viernes de 7:00 a.m. a 5:00 p.m. Centro de Salud El Pozón

Dirección: Carrera 71 #31-50

Horario: Lunes a viernes de 7:00 a.m. a 4:00 p.m.

Bucaramanga



Hospital Universitario de Santander

Dirección: Carrera 33 #28-20

Horario: Lunes a viernes de 7:00 a.m. a 5:00 p.m.

Dirección: Carrera 33 #28-20 Horario: Lunes a viernes de 7:00 a.m. a 5:00 p.m. Centro de Salud Girardot

Dirección: Calle 45 #27-30

Horario: Lunes a viernes de 7:00 a.m. a 4:00 p.m.

Los interesados pueden consultar la página oficial de la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá para verificar horarios, puntos actualizados y requisitos específicos, así como contactar su EPS en caso de requerir orientación personalizada. Para ubicar el punto más cercano a su casa solo tendrá que identificar la dirección de cada uno de los puntos disponibles en el país, luego colocar la dirección en Google Maps y verificar que queda cerca de su casa o de la ubicación en la que se encuentre.

La fiebre amarilla puede ser prevenida por medio de la vacunación. Freepik

Requisitos para recibir la vacuna de la fiebre amarilla

La inmunización es completamente gratuita y no requiere orden médica, pero sí se deben cumplir algunos criterios:



Edad: se aplica desde los 18 meses hasta los 59 años.

se aplica desde los 18 meses hasta los 59 años. Salud: personas con enfermedades inmunológicas o condiciones especiales deben consultar previamente con su EPS.

personas con enfermedades inmunológicas o condiciones especiales deben consultar previamente con su EPS. Tiempo previo al viaje: la vacuna debe aplicarse al menos 10 días antes de visitar zonas endémicas para garantizar su efectividad.

la vacuna debe aplicarse al menos 10 días antes de visitar zonas endémicas para garantizar su efectividad. Certificado: se entrega carné de vacunación al momento de recibir la dosis y se registra en el sistema PAIWEB del Ministerio de Salud.

Para quienes ya se vacunaron antes de 2016, no es necesario repetir la dosis, pues la inmunidad es de por vida. Sin embargo, si no se tiene el carné físico ni aparece el registro digital, las autoridades recomiendan volver a aplicarse la vacuna. En caso de no contar con el carné ni aparecer en el sistema PAI, la persona puede acudir a cualquier punto de vacunación para recibir una nueva dosis sin riesgo para la salud. La vacuna, desarrollada con virus atenuado, es segura y efectiva en el 95% de los casos tras una sola aplicación.



¿Es probable que haya casos en Bogotá?

Según Zulma Cucunubá, directora del Instituto de Salud Pública de la Universidad Javeriana y profesora asociada del Departamento de Epidemiología Clínica y Bioestadística de la misma universidad, es poco probable que se presenten casos autóctonos en Bogotá debido a su altitud (más de 2.600 metros sobre el nivel del mar), que impide la supervivencia del mosquito transmisor Aedes aegypti. Sin embargo, la movilidad de personas desde y hacia zonas afectadas sí representa un riesgo de importación del virus, por lo cual se mantiene vigilancia epidemiológica permanente.

"A diferencia de las últimas décadas, en que los casos humanos eran esporádicos y limitados a zonas muy específicas, el brote actual se ha expandido a las zonas de cordillera. El epicentro es el departamento del Tolima, pero se expande. Con la evidencia disponible hasta hoy, es más eficiente concentrarse en áreas de mayor riesgo por debajo de esta altura", afirmó la experta. Las autoridades de salud instan a la población a no esperar a presentar síntomas o cercanía con el brote para vacunarse. El virus tiene un periodo de incubación de hasta seis días, y una vez aparecen los síntomas severos, no existe tratamiento curativo.