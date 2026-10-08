Rescatan a una mamá puma y su cría en Cauca: estaban en riesgo de ser cazadas

Una mamá puma y su cría fueron rescatadas en la vereda Cañas Arriba, en Miranda, Cauca, luego de que su presencia generara temor entre algunos pobladores. El operativo se conoció el miércoles 7 de octubre, a través de un video difundido en redes sociales. Los dos felinos fueron trasladados a Cali para evaluar su estado de salud y determinar cuándo podrán regresar a su hábitat natural.

El equipo de fauna de la Corporación Autónoma Regional del Cauca (CRC) coordinó la atención con la Alcaldía de Miranda, la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Medio Ambiente (SEDAM) y el Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente (DAGMA).

Publicidad

A través de sus redes sociales, las entidades informaron que “lograron la recuperación de una madre y su cría de la especie Puma concolor en la vereda Cañas Arriba”.



En las imágenes compartidas se observa el procedimiento de rescate. Las instituciones también explicaron que la presencia de estos felinos generó “temor en algunos pobladores del sector”. Ante esta situación, las entidades y la comunidad intervinieron mediante el diálogo y la educación ambiental para proteger a los animales.



¿Cómo se encuentran actualmente los felinos?

De acuerdo con la información entregada por la CRC, la madre y su cría están bajo valoración médica y veterinaria. Los especialistas examinan su estado físico y comportamiento para establecer si pueden regresar a su entorno natural.



“Dependiendo de los resultados físicos y comportamentales, se determinará la viabilidad y los tiempos para su reincorporación segura al hábitat natural”, señalaron las autoridades. El puma, cuyo nombre científico es Puma concolor, cumple una función en el equilibrio de los ecosistemas, al contribuir a la regulación de las poblaciones de otras especies. Por eso, las autoridades hacen un llamado a proteger estos animales y evitar acciones que pongan en peligro su vida.

Publicidad

¿Qué leyes protegen a los animales en Colombia?

En Colombia, la Ley 1774 de 2016 reconoce a los animales como seres sintientes y establece medidas contra el maltrato animal. Esta norma contempla consecuencias legales para quienes incurran en actos de violencia o crueldad contra ellos.

Por su parte, la Ley 2455 de 2025, conocida como Ley Ángel, fortaleció las medidas para prevenir y sancionar el maltrato animal, con penas y otras sanciones según la conducta cometida.

Publicidad

Las autoridades recuerdan que la protección de la fauna silvestre requiere la participación de las comunidades y el reporte oportuno de situaciones que puedan poner en riesgo a los animales.

ESCRITO POR DANNA SOFÍA SUÁREZ GALEANO

DSSUAREZ@CARACOLTV.COM.CO