Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Pico y placa Cartagena: así funcionará la normativa de 24 horas del 29 de diciembre al 2 de enero

Pico y placa Cartagena: así funcionará la normativa de 24 horas del 29 de diciembre al 2 de enero

Cartagena aplica restricciones vehiculares de jornada completa durante la última semana del 2025, afectando a particulares y motos según el último dígito de su placa de lunes a viernes.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 28 de dic, 2025
Cartagena
Así es el pico y placa en Cartagena para la última semana del año.
Getty Images

