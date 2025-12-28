Pico y placa Cartagena: así funcionará la normativa de 24 horas del 29 de diciembre al 2 de enero

Cartagena de Indias atraviesa una de sus temporadas más críticas en términos de movilidad debido a la masiva afluencia de visitantes por las festividades de fin de año. Para enfrentar este desafío, la Alcaldía Mayor, liderada por el Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte (DATT), ha puesto en marcha un esquema de pico y placa excepcional. A diferencia de los meses anteriores, la administración distrital ha optado por una medida de 24 horas para intentar garantizar la fluidez en las saturadas vías de la capital de Bolívar durante la última semana de diciembre y el inicio de enero.



Pico y placa en Cartagena hoy: rotación del 29 de diciembre al 2 de enero

La restricción, reglamentada bajo el Decreto 2206 del 7 de noviembre de 2025, establece una jornada de limitación total que inicia a las 6:00 a.m. y culmina a las 6:00 a.m. del día siguiente. Esta disposición es de cumplimiento obligatorio para vehículos particulares y motocicletas de cualquier cilindraje. Para la semana comprendida entre el 29 de diciembre de 2025 y el 2 de enero de 2026, la rotación oficial se distribuye de la siguiente manera:



Lunes 29 de diciembre: placas terminadas en 3 y 4 .

placas terminadas en . Martes 30 de diciembre: placas terminadas en 5 y 6 .

placas terminadas en . Miércoles 31 de diciembre: placas terminadas en 7 y 8 .

placas terminadas en . Jueves 1 de enero: por ser día festivo , la norma general del distrito contempla la libre circulación en la ciudad, suspendiendo la restricción habitual.

por ser , la norma general del distrito contempla la en la ciudad, suspendiendo la restricción habitual. Viernes 2 de enero: placas terminadas en 1 y 2.

Es fundamental que los residentes y turistas comprendan que este esquema busca reducir el impacto del tráfico urbano en puntos estratégicos, especialmente tras eventos multitudinarios como la reciente reapertura del Parque Centenario, que atrajo a más de 20 mil personas en una sola noche.

Dada la naturaleza turística de la ciudad, el DATT ha implementado una flexibilidad lógica para quienes ingresan a Cartagena desde otras regiones. Los conductores que entren a la ciudad y cuya placa coincida con el día de restricción cuentan con un margen de tres horas para desplazar su vehículo hasta un lugar de estacionamiento seguro. Este tiempo se contabiliza desde el momento exacto del paso por cualquiera de los puntos de acceso vial a la ciudad.

Para el sector económico, específicamente los trabajadores de la zona turística y hotelera que se desplazan en motocicleta, existe un permiso especial de circulación nocturna. Este aval permite transitar entre las 11:00 p.m. y las 5:00 a.m., facilitando un retorno seguro a casa y aliviando los costos de transporte para quienes sostienen la economía local durante la temporada alta. El trámite debe ser gestionado por el empleador ante las autoridades de tránsito.



Sanciones y comparendos por incumplir el pico y placa en Cartagena

El despliegue de los agentes de tránsito será constante en las avenidas principales para verificar el cumplimiento de este decreto. Las autoridades han sido enfáticas: no habrá nuevas fases pedagógicas. El incumplimiento de la restricción acarrea una multa equivalente a 15 salarios mínimos legales diarios vigentes. Además de la sanción económica, el conductor se enfrenta a la inmovilización del vehículo, conforme a la Ley 1383 de 2010.



Es importante recordar que las motocicletas mantienen prohibiciones adicionales, como el ingreso al Centro Amurallado, permitiéndose únicamente el tránsito por corredores periféricos como la Avenida Luis Carlos López hacia la Calle 30. La medida de pico y placa de 24 horas finalizará su ciclo actual el próximo 2 de enero, dando paso a una nueva rotación a partir del lunes 5 de enero de 2026. El llamado de la Alcaldía es a la planificación anticipada de los trayectos. En una ciudad que busca fortalecer su seguridad mediante planes como "Ancla Heroica", el orden vial es la base para que tanto ciudadanos como turistas disfruten de un cierre de año sin contratiempos legales o logísticos.



Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.

ANDRÉS FELIPE ADAMES RESTREPO

NOTICIAS CARACOL