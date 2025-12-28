Así será el pico y placa para Ibagué del 29 de diciembre al 2 de enero: cambios para el 2026

Ibagué se prepara para una transición significativa en su esquema de ordenamiento del tráfico al cierre de este año. Mientras los ciudadanos celebran las festividades de fin de año, la administración municipal mantiene el rigor en su política de movilidad para gestionar el alto flujo vehicular propio de la temporada. Es fundamental que los propietarios de vehículos particulares comprendan que esta semana no solo marca el fin de un ciclo calendario, sino también el inicio de una nueva rotación en el sistema de Pico y Placa que entrará en vigor exactamente con el inicio del nuevo año.



Pico y placa Ibagué hoy: rotación del 29 de diciembre al 2 de enero y los cambios para el 2026

Para la semana comprendida entre el lunes 29 de diciembre y el viernes 2 de enero, los conductores enfrentarán dos normativas distintas. Durante los últimos tres días de 2025, se mantendrá la secuencia que ha regido desde el 1 de julio. Sin embargo, a partir del jueves 1 de enero, el municipio implementará un nuevo esquema para el primer semestre de 2026.

Bajo este contexto, la restricción para vehículos particulares matriculados en Ibagué queda distribuida así:



Lunes 29 de diciembre: siguiendo la norma de 2025, la restricción aplica para las placas terminadas en 0 y 1 .

siguiendo la norma de 2025, la restricción aplica para las placas terminadas en . Martes 30 de diciembre: no podrán circular los vehículos con dígitos finales 2 y 3 .

no podrán circular los vehículos con dígitos finales . Miércoles 31 de diciembre: el año cierra con la prohibición para las placas finalizadas en 4 y 5 .

el año cierra con la prohibición para las placas finalizadas en . Jueves 1 de enero (Festivo): comienzael nuevo esquema de 2026. Aunque es un día feriado, el calendario oficial estipula que la restricción para los jueves corresponde a las placas 4 y 5 . Cabe recordar que, en festivos anteriores, las autoridades han enfatizado la importancia de verificar la vigencia de la medida para asegurar el ordenamiento del tráfico .

comienzael nuevo esquema de 2026. Aunque es un día feriado, el calendario oficial estipula que la restricción para los jueves corresponde a las placas . Cabe recordar que, en festivos anteriores, las autoridades han enfatizado la importancia de verificar la vigencia de la medida para asegurar el . Viernes 2 de enero: el primer viernes del año nuevo restringe la movilidad para los dígitos 6 y 7.

El horario de aplicación se mantiene constante en ambos esquemas: desde las 6:00 de la mañana hasta las 9:00 de la noche.



El funcionamiento de la 'Hora Valle'

Para mitigar el impacto de esta extensa restricción de 15 horas, Ibagué conserva el sistema de la 'Hora Valle'. Este mecanismo estratégico permite que, incluso en los días de restricción, los conductores de los vehículos matriculados en Ibagué puedan transitar en dos franjas de menor demanda vehicular: de 9:00 a.m a 11:00 a.m y de 3:00 p.m a 5:00 p.m.

Esta medida busca un equilibrio entre la necesidad de reducir la congestión vial y la posibilidad de que los ciudadanos realicen diligencias laborales, asistan a citas médicas o cumplan compromisos esenciales durante las festividades. Es un respiro necesario en una ciudad que busca gestionar de manera inteligente su espacio público.



Funcionamiento del pico y placa para taxis en Ibagué

En el caso de los taxis, recientemente se dio a conocer que la Administración Municipal, mediante decreto, estableció la suspensión de la medida de restricción de circulación, pico y placa, para los vehículos de transporte público terrestre automotor individual tipo taxi en Ibagué.



La medida regirá desde este viernes 12 de diciembre de 2025 hasta el 12 de enero de 2026, con el propósito de garantizar una mayor oferta en la prestación del servicio público durante la temporada de fin de año y comienzo de año 2026, periodos en los que aumenta significativamente la demanda de transporte.



Consecuencias y comparendos por incumplir con el pico y placa en Ibagué

El Secretario de Movilidad, Ricardo Fabián Rodríguez, ha sido enfático en que no existen permisos especiales de circulación fuera de las 15 excepciones establecidas. Dentro de estas exenciones se encuentran los vehículos de servicios públicos, oficiales, de personas con discapacidad y aquellos de propulsión eléctrica o híbrida.



Para el resto de los ciudadanos, ignorar la normativa conlleva sanciones severas. La infracción, catalogada como C14, acarrea una multa de 15 salarios mínimos diarios legales vigentes (SMDLV) y la inmovilización inmediata del vehículo. En un periodo de celebraciones, estas sanciones representan no solo un golpe económico, sino una complicación logística considerable.

El inicio de 2026 trae consigo un cambio de guardia en las calles de Ibagué. La recomendación de las autoridades es clara: planificar sus desplazamientos con antelación y consultar siempre los canales oficiales para confirmar la vigencia de la medida en días feriados. El respeto a estas normas es la herramienta clave para que la capital tolimense logre una movilidad fluida y segura durante el cambio de año.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.

