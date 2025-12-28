En vivo
Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Así será el pico y placa para Ibagué del 29 de diciembre al 2 de enero: cambios para el 2026

Así será el pico y placa para Ibagué del 29 de diciembre al 2 de enero: cambios para el 2026

Ibagué cierra el año con el esquema de pico y placa que ha venido manejando y recibe el 2026 con una nueva rotación de placas que estará vigente desde el primero de enero.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 28 de dic, 2025
Pico y placa Ibagué segundo semestre 2025
Así será la nueva rotación de pico y placa para Ibagué
Getty Images/ Alcaldía de Ibagué

