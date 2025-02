Responde la directora de 'ópera trans' financiada por USAID en Colombia y criticada por EE. UU.

El Gobierno de EE. UU. criticó el uso de los dineros de Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID ) para proyectos con enfoque de género. Una obra de 'ópera trans' que se presentó en Colombia, llamada As one, fue criticada por una funcionaria del país norteamericano.

Karoline Leavitt, secretaria de prensa de la Casa Blanca, dijo que se destinaron “47.000 dólares para una ópera transgénero, en Colombia y 32.000 dólares por un cómic transgénero, en Perú. No sé lo que piensan ustedes, pero, como contribuyente estadounidense, no quiero que mis dólares se destinen a esta basura y sé que el pueblo estadounidense tampoco”.

Juana Monsalve Mezzo, profesora de la facultad de Artes de la Universidad de Los Andes y directora de la obra de ópera que apoyó USAID, habló en Noticias Caracol sobre la polémica que se ha generado en torno a lo dicho por la secretaria de prensa de la Casa Blanca.

La profesora indicó que la obra está sacada de contexto: “Esta es una ópera norteamericana, hecha por una compositora norteamericana que se llama Laura Kaminsky, que se ha interpretado muchísimo en Estados Unidos y nosotros, en agosto de 2021, aplicamos a una convocatoria de la embajada de Estados Unidos en Colombia y presentamos esta propuesta, precisamente porque se trataba de promover un poco la cultura norteamericana en Colombia. La convocatoria tenía un enfoque de género y nos pareció que As One era perfecta para este fin”.

Además, la docente especificó que no fueron 47.000 dólares que recibió para montar la ópera, como lo afirmó la funcionaria estadounidense, sino que la financiación sumó 25.000 dólares, que para le época oscilaban los 85 millones de pesos colombianos.

¿Qué es As One?

En la obra As one, según la profesora Monsalve, “hay dos cantantes, pero un solo personaje que es Hanna, una mujer trans que durante la obra descubre su identidad. Esta es una obra que no cae en estereotipos y que se centra en el viaje interior de su personaje, tratando de descubrir quién es”.

Sobre las decisiones que está tomando el Gobierno de Estados Unidos frente a las ayudas por parte de USAID, la docente cree que “estos cambios obedecen más a un cambio político que no tiene que ver con proyectos puntuales sino con nuevas orientaciones gubernamentales”.

Además, añadió que “yo creo que es una lástima que los apoyos para la cultura se estén reduciendo cada vez más. La diversidad cultural es muy importante para que logremos un mundo más justo, para entender de dónde viene el otro y para empatizar con realidades que no necesariamente nos tocan de manera personal. Entonces, el arte tiene un gran poder de transformación social, nos pone a pensar y a reflexionar”.

Para la profesora Monsalve, con la financiación de la obra por parte de USAID se cumplió el objetivo que tenía la organización internacional: “El poder del arte hace que podamos empatizar con otras realidades y creo que ahí es donde radica la importancia de estas obras, en que podamos vernos en el otro por más diferente que sea el otro a nosotros”.

Finalmente, la docente manifestó que “creo que estos proyectos culturales hay que seguirlos haciendo y seguir buscando la financiación de donde pueda salir. Ojalá el Gobierno nacional nos pueda apoyar para hacer más obras interdisciplinares hechas por colombianos. En este caso, todo nuestro elenco era colombiano”. Entonces, creo que vale mucho la pena traer estas historias a la mesa”.

