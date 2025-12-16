Recorrido que hizo bus de estudiantes del Liceo Antioqueño y las "fallas" que denuncian familiares

Versiones encontradas entre autoridades, víctimas y la empresa dueña del bus accidentado en vía Segovia-Remedios, que dejó 16 jóvenes estudiantes del Liceo Antioqueño y el conductor muertos, es lo que las investigaciones están arrojando hasta el momento. El recorrido hacia la tragedia comenzó en el municipio de Coveñas, Sucre, donde el grupo de recién graduados se despedía del colegio.



Uno de los últimos videos registrado por los estudiantes mostraba cómo los 37 disfrutaban de su viaje realizando diferentes actividades. Tras salir de Coveñas, el bus en el que viajaban de regreso a Bello, Antioquia, cayó por un abismo.

El pasado miércoles, el grupo salió desde la ciudad de Medellín hacia Sucre y el retorno se realizó en la noche del sábado, por lo que las víctimas esperaban regresar a sus casas en la mañana el domingo, pues el viaje duraba al menos ocho horas.

El conductor Johnatan Taborda salió desde Coveñas y pasó por municipios como de Montería, Sincelejo, La Apartada, esto en el departamento del Sucre. Una vez ingresó a Antioquia, el chofer ingresó por Caucasia, atravesó el municipio de Zaragoza y entre la vía que conecta a Segovia con Remedios ocurrió la tragedia.



Sin embargo, sobre las 5:40 de la madrugada del domingo, cuando el conductor del vehículo se desplazaba por el sector conocido como El Chispero, en la vía que comunica los municipios de Segovia con Remedios, cayó por un barranco de al menos 60 metros, terminando con la vida de 17 personas y dejando 20 heridos.



Hipótesis del accidente de estudiantes del Liceo Antioqueño

Sobre las hipótesis del accidente de tránsito, la general Claudia Susana Blanco, directora de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional, habló con Noticias Caracol y explicó en qué van las investigaciones al respecto. Primero, la funcionaria se refirió al una de las versiones que se trabaja, la cual refiere un microsueño que habría sufrido Johnatan Taborda. Lo que la general indicó fue que esta posibilidad no ha sido confirmada.

Narró la general que las autoridades que llegaron al sitio, conformadas por un perito topógrafo forense, otro perito que tiene que ver con fotografía y otro con identificación técnica de automotores, “hacen un análisis preliminar de la carretera, de la vía, de la infraestructura vial. Esto nos arroja como una hipótesis preliminar. Estamos hablando de una distracción en la conducción y esto tiene que ver con la forma de la vía, ya que esta es una calzada recta, pendiente, ascendiente, con tres carriles de circulación y es aquí donde inicia ese análisis de este grupo de reconstrucción”.

Sobre la distracción en la conducción, la general sostuvo que “puede tener diferentes aspectos, entre ellos puede estar, incluso, el microsueño. Puede ser que la persona (el conductor) revisó el celular, estaba conversando con alguien, giró su cabeza, descuidó por un instante su ruta, su visión, su objetivo como tal, que es estar viendo al frente de la ruta. Esto puede ser inicialmente. Por eso también se está entrevistando a todas las personas, aquellos que se encuentran en los hospitales. Estamos esperando algo de su recuperación para seguir haciendo entrevistas y de acuerdo con ello poder tener una hipótesis final”.

En cuanto al estado del vehículo donde viajaban los estudiantes del Liceo Antioqueño, la directora sostuvo que, “en coordinación con el Ministerio de Transporte, con la Dirección de Transporte y Tránsito, verificamos todo lo que aparece en el sistema de este vehículo. El vehículo estaba adscrito a una empresa de turismo especializado, tiene su tarjeta de operación, sus pólizas al día. Este vehículo también tiene su Soat y su revisión técnico-mecánica, las cuales están vigentes hasta el 12 de diciembre del 2026. Digamos que, frente a la documentación, todo esto se encuentra al día y debidamente registrado”.



Habla empresa dueña de bus de estudiantes del Liceo Antioqueño

Por su parte, la Gerente de Precoltur, la empresa dueña del vehículo accidentado, habló con Noticias Caracol sobre el terrible accidente y el estado del bus. María Elena Molina mencionó que tan pronto ocurrió el siniestro vial “activamos toda la operación, nos fuimos al lugar de los hechos y estuvimos en el apoyo del rescate. A la Policía ya se le entregó toda la información pertinente que nos pidió”.

En cuanto al conductor Johnatan Taborda, la gerente de Precoltur mencionó que “el chico llevaba con nosotros 2 años en dos contratos y nunca tuvimos una dificultad, ya que la compañía tiene 40 años y nunca habíamos tenido una magnitud de este problema”.

Por el lado de las posibles fallas que presentaba el bus, Molina sostuvo que “el carro venía bien, venía subiendo. Eran cinco carros los que andaban, cinco carros que venían y nosotros organizamos, le preguntamos a los conductores, pero nadie los vio, pues porque como se salió de la vía, entonces cuando pasaron los otros vehículos no lo vieron”.

Finalmente, el relato de las familias es diferente al de la empresa dueña del vehículo, pues las víctimas aseguraron que el carro venía presentando fallas. Oscar Gutiérrez, abuelo de Valeria López, joven fallecida en el accidente, pidió celeridad en las investigaciones porque según reitera, dice que fue un accidente que se pudo evitar.

“El bus venía varado. La niña llamó a la mamá y le dijo que venían inconformes, que cada 15 o 20 minutos tenían que parar. Pidieron transporte y se los se los negaron. Ellos pidieron cambio de bus”.

CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

X: RojasCamo

Correo: wcrojasb@caracoltv.com.co

Instagram: Milografias