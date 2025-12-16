En vivo
Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
COLOMBIA  / Recorrido que hizo bus de estudiantes del Liceo Antioqueño y las "fallas" que denuncian familiares

Recorrido que hizo bus de estudiantes del Liceo Antioqueño y las "fallas" que denuncian familiares

La gerente de la empresa dueña del vehículo habló con Noticias Caracol y se refirió al estado del vehículo que cayó por un precipicio de 60 metros y que dejó 17 personas muertas.

Por: Camilo Rojas
Actualizado: 16 de dic, 2025
Noticias Caracol

