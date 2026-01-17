Revelan detalles de cómo fue localizado el profesor colombiano desaparecido en México

Una noticia alentadora trajo alivio a una familia colombiana el pasado viernes 16 de enero, día en el que fue localizado con vida Leonardo Ariel Escobar Barrios, profesor colombiano que había sido reportado como desaparecido desde el pasado 2 de enero. El docente fue visto por última vez en el municipio de Apodaca, una zona cercana al aeropuerto de Monterrey, donde presuntamente habría sido retenido por autoridades migratorias y de seguridad.



De acuerdo con información difundida por un medio local, el fiscal especializado en personas desaparecidas, Raúl Sepúlveda, confirmó que el catedrático fue encontrado en buen estado de salud, tras semanas de intensa búsqueda.

Luego de su localización, Leonardo Ariel Escobar fue trasladado a la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas, ubicada en el centro de Monterrey, donde rindió declaración con el fin de esclarecer las circunstancias de su desaparición. Hasta el momento, las autoridades no han confirmado si el profesor fue víctima de algún acto delincuencial.

Según los reportes oficiales, el docente llegó escoltado a la sede de la Fiscalía alrededor de las 6:00 de la tarde, hora local. Vestía una sudadera gris, un suéter negro y sandalias oscuras. En el lugar se reencontró con su pareja, quien, de acuerdo con las autoridades, mantuvo contacto con él luego de que fuera retenido en el Aeropuerto Internacional General Mariano Escobedo, en Monterrey.



“El día de hoy, aproximadamente a las 17:00 horas, fue localizada con vida una persona de origen colombiano”, informó el fiscal Sepúlveda, quien reiteró que el profesor se encontraba en buen estado de salud al momento de su hallazgo.



¿Cómo lograron dar con su paradero?

El funcionario también explicó cómo se logró dar con el paradero del docente, quien labora en la Universidad Iberoamericana Puebla. Según indicó, personal de un centro de rehabilitación identificó al hombre cuando las autoridades realizaban un operativo en la zona. “El personal de ese centro se dio cuenta de que estábamos llevando a cabo un operativo y revisaron que se trataba probablemente de la misma persona; se contactaron con nosotros y fue así como se logró la localización”, detalló.



Asimismo, las investigaciones apoyadas en el análisis de cámaras de seguridad permitieron establecer que, tras su detención el pasado 2 de enero, Leonardo Ariel Escobar fue visto deambulando por una vialidad que colinda con los municipios de Juárez, Pesquería y Apodaca. Posteriormente, el 5 de enero, personal del centro de rehabilitación lo invitó a permanecer en sus instalaciones, donde permaneció hasta que se logró confirmar su identidad y ubicación.

Hasta el momento, las autoridades continúan con las investigaciones y resaltaron que se mantendrán los interrogatorios, así como la indagación al centro de rehabilitación. Al respecto, el fiscal explicó que “personas de ese lugar manifiestan que días anteriores vieron a una persona que se encontraron en la calle y le ofrecieron ayuda”.

También se investigará si el ciudadano colombiano se internó en dicho centro por su propia voluntad, entre otros análisis que hacen parte del proceso. No obstante, el fiscal indicó que los indicios preliminares apuntan a que su permanencia en el lugar habría sido “por cien por ciento por su voluntad”.

Aunque las autoridades decidieron mantener en reserva los detalles del operativo, resaltaron la coordinación y el compromiso con la ciudadanía por la desaparición.

