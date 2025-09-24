En vivo
COLOMBIA  / Disidencias de las Farc evolucionaron "a bandas con narcotráfico": Rodrigo Londoño, alias Timochenko

Disidencias de las Farc evolucionaron "a bandas con narcotráfico": Rodrigo Londoño, alias Timochenko

El último comandante de las Farc, Rodrigo Londoño, conocido también como Timochenko, dio detalles de lo que espera con la condena que recibió por parte de la JEP y cómo ve la actualidad política y de seguridad en el país.

Por: AFP
Actualizado: 24 de sept, 2025
Editado por: Mateo Medina Escobar
Rodrigo Londoño, conocido como Timochenko, fue el último comandante de las Farc.
Raúl Arboleda/AFP

