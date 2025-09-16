En vivo
COLOMBIA  / JEP condena a exsecretariado de las Farc a 8 años por el delito de secuestro
JEP condena a exsecretariado de las Farc a 8 años por el delito de secuestro

A 41 excombatientes los imputaron como máximos responsables, entre ellos siete miembros jefes del último Secretariado de la extinta guerrilla, señaló el alto tribunal.

Por: Sandra Soriano Soriano
Actualizado: septiembre 16, 2025 09:58 a. m.
Primera sentencia de JEP contra exsecretariado de las Farc por secuestro
JEP

