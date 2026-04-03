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Se reporta explosión en el municipio de Briceño, en Antioquia: ¿qué se sabe hasta ahora?

Este Viernes Santo se registró una explosión en el municipio de Briceño. Miembros de la comunidad indican que habría sido una motocicleta y que un miembro de la Policía resultó herido.

Por: Mateo Medina Escobar
Actualizado: 3 de abr, 2026
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Se reporta explosión en el municipio de Briceño, en Antioquia: ¿qué se sabe hasta ahora?
La explosión se habría dado en el parque principal del municipio.
Cortesía

En la noche de este viernes 4 de abril se reportó una explosión en cercanías del parque principal del municipio de Briceño, en el departamento de Antioquia. Miembros de la comunidad indicaron que fue la explosión de una motocicleta, presuntamente una bomba. Asimismo, preliminarmente se habló de que un policía resultó herido. Varias personas se encontraban en misa en celebración del Viernes Santo.

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, indicó que fue informado de un ataque terrorista en el municipio y confirmó que un uniformado resultó herido. "Una carga explosiva detonó en la zona urbana y dejó un policía herido. El uniformado está fuera de peligro", se lee en una publicación de X del mandatario.

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MATEO MEDINA ESCOBAR
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