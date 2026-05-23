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Noticias Caracol  / COLOMBIA  / 'Casey Red Beard', extranjero señalado de hacer fiestas sexuales en Medellín, fue devuelto a Miami

'Casey Red Beard', extranjero señalado de hacer fiestas sexuales en Medellín, fue devuelto a Miami

Migración Colombia informó que el ciudadano estadounidense fue inadmitido en el Aeropuerto El Dorado y devuelto a EE. UU. por anotaciones relacionadas con presunta explotación sexual.

Por: Carolina Valencia Lucas
Actualizado: 23 de may, 2026
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Expulsión extranjero en El Dorado

Un ciudadano estadounidense conocido en redes sociales como 'Casey Red Beard' fue inadmitido en el Aeropuerto El Dorado de Bogotá y enviado de regreso a Miami debido a alertas de presunta promoción de turismo sexual principalmente en Medellín, según informó Migración Colombia.

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“La medida fue adoptada luego de detectar anotaciones y alertas registradas previamente por nuestra regional Antioquia – Chocó”, señaló una funcionaria del organismo que indicó que 'Casey Red Beard' “habría sido denunciado por promover en redes sociales fiestas privadas y actividades dirigidas a ciudadanos extranjeros en Medellín”.

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Según el organismo, las conductas por las que señalan al extranjero podrían estar relacionadas a explotación sexual y trata de personas. “Gracias al intercambio de información entre regionales de Migración Colombia las alertas fueron identificadas en Bogotá y permitieron impedir su ingreso al país”.

'Casey Red Beard' estaría relacionado con la organización de fiestas privadas para extranjeros en apartamentos de Medellín con planes que incluían servicio de transporte, alimentación y acompañamiento de mujeres en un “programa de inmersión” en la capital antioqueña.

"Mis clientes son millonarios y me pagan muy bien para lanzar fiestas donde solo haya chicas educadas (...) ellos no quieren conocer las chicas que están en el Lleras a las 2 a.m.", decía un mensaje publicado por Migración y atribuido a los presuntos organizadores de esas fiestas.

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De acuerdo con cifras de la entidad, en lo corrido de 2026 la ofensiva contra el turismo sexual ya deja un saldo de 63 extranjeros inadmitidos en Antioquia. Gloria Esperanza Arriero, directora de Migración Colombia, declaró recientemente que “hemos hecho un énfasis especial en la protección de la niñez y en la lucha frontal contra el turismo con fines de explotación sexual”.

Ciudadano ruso, expulsado de Colombia

Recientemente, Migración también informó la detección de un ciudadano ruso que pretendía ingresar nuevamente a Medellín tras ser expulsado en abril pasado por protagonizar reiterados escándalos en un apartamento del sector del Poblado. En este caso, el sujeto volvió a ser sacado del país por las autoridades.

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