Cartel de los más buscados en el norte de Antioquia: aparecen responsables del crimen de Mateo Pérez

El Ministerio de Defensa difundió el cartel que identifica a los más buscados del norte de Antioquia y por quienes se ofrecen recompensas entre los 100 y los 640 millones de pesos.

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El anuncio se da luego de una operación militar ejecutada en Briceño, Antioquia, donde, según información militar, resultaron heridos alias Chalá y alias Macho Viejo, quienes al parecer huyeron de la zona.



¿Qué se sabe sobre los criminales buscados?

A través de su cuenta en X, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, informó que las Fuerzas Armadas avanzan “en neutralizar los asesinos, extorsionadores y terroristas de la población de Briceño, Antioquia. Igualmente, no pararemos hasta que los asesinos del periodista Mateo Pérez, respondan ante la justicia”.

El alto funcionario indicó que el viernes 22 de mayo, “en una operación desarrollada en la vereda Palmichal, en Briceño (Antioquia) por nuestras Fuerzas Militares, y con apoyo judicial de la Fiscalía General de la Nación, fue neutralizada una integrante de la Estructura criminal 36 y resultarían heridos alias ‘Chalá’ y alias ‘Macho Viejo’, señalados de aterrorizar, asesinar, extorsionar y reclutar menores para la violencia”. (Lea también: ¿Quién es alias Chalá, vinculado al caso del periodista Mateo Pérez? autoridades ofrecen recompensa)



“Esta estructura sicarial también fue la responsable de la desaparición y posterior asesinato a sangre fría del periodista Mateo Pérez, el pasado 5 de mayo. Estos dos peligrosos delincuentes heridos en la operación militar habrían sido llevados hacia Puerto Valdivia buscando atención médica, con apoyo de colaboradores de esta organización de la muerte”, detalló el ministro Sánchez.



¿Cómo murió el periodista Mateo Pérez?

Al parecer, a Mateo lo asesinaron la misma noche en la que fue reportado como desaparecido; es decir, el 6 de mayo de 2026.



Luis Eduardo Martínez, secretario de Seguridad de Antioquia, señaló que Mateo arribó hacia las 3 de la tarde del del 4 de mayo. Entrevistó a varias autoridades, entre ellos personal del Ejército y de la Policía, “averiguando sobre el tema de la moto bomba, sobre el enfrentamiento que se había presentado” días antes.

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Aseguró que al joven periodista le advirtieron sobre los riesgos de permanecer en la zona y que tanto autoridades como residentes le recomendaron regresar, pero “él hizo caso omiso. Fue visto recorriendo Las Auras, Pueblo Nuevo, Palmichal, por allá averiguando con la gente, me imagino yo, cómo podía llegar a los cabecillas de este grupo criminal que delinque en esa zona y posteriormente se perdió el rastro de él”, agregó el funcionario.

Jorge Rueda, primo de Mateo, relató en su momento que la comunidad le informó a la familia que su familiar fue “interceptado por hombres armados en la vía rural de Briceño, lo hicieron bajar de la moto, le pidieron que los acompañara hasta un lugar cercano de la vereda donde había gente y algunas personas pudieron evidenciar cómo Mateo fue maltratado. Se identificó como periodista varias veces, hicieron caso omiso”. (Lea también: Habla papá del periodista Mateo Pérez luego de que se confirmara su asesinato: "No hicieron nada")



Recompensa por criminales

El jefe de la cartera de Defensa recordó la recompensa que se dará a quienes ofrezcan información para ubicar a los disidentes al servicio de alias Calarcá:



Alias Primo Gay: hasta $640 millones

Alias Chalá: hasta $500 millones

Alias Macho Viejo, alias Lobo y alias Santiago: hasta $100 millones.

“No vamos a detenernos hasta recuperar plenamente la tranquilidad y la seguridad de esta región. Ningún criminal estará por encima de la vida, la libertad y la paz de los colombianos. Reconocemos el valor y compromiso de nuestros militares y policías, que arriesgan su vida para proteger a las familias colombianas”, recalcó el ministro.

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Para denunciar a estos criminales puede comunicarse con las líneas 314 358 7212, 107 o 157,147 o 165 del Gaula, y reclutamiento infantil 141.

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