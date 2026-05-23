Emergencia en aeropuerto de Valledupar obligó a restringir operaciones: ¿qué sucedió?

Momentos de tensión se vivieron en la noche del viernes en el Aeropuerto Alfonso López Pumarejo de Valledupar, luego de que un helicóptero de la Fuerza Aeroespacial Colombiana reportara una falla mientras realizaba la aproximación final a la pista de la terminal aérea.



La situación obligó a activar los protocolos de emergencia y provocó restricciones temporales en las operaciones aéreas del principal aeropuerto de la capital del Cesar, según confirmaron tanto la Fuerza Aeroespacial Colombiana como la Aeronáutica Civil.

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De acuerdo con el comunicado oficial entregado por la institución militar, el incidente ocurrió hacia las 7:15 de la noche, cuando la aeronave se encontraba en la fase final de aterrizaje.

“La Fuerza Aeroespacial Colombiana se permite informar que hoy 22 de mayo de 2026, sobre las 19:15 horas, un helicóptero de la institución reportó una falla mientras realizaba la aproximación final a la pista del Aeropuerto Alfonso López de la ciudad de Valledupar”, indicó la entidad.



Tras detectarse la falla, la tripulación ejecutó los procedimientos establecidos para este tipo de situaciones con el objetivo de mantener el control de la aeronave y evitar consecuencias mayores.



Según detalló la Fuerza Aeroespacial Colombiana, la reacción del personal permitió que el helicóptero pudiera aterrizar de manera segura sobre la pista del aeropuerto.

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La institución también destacó la preparación del equipo que iba a bordo de la aeronave y aseguró que la maniobra pudo completarse sin mayores complicaciones gracias al entrenamiento del personal.

“El entrenamiento y reacción oportuna de la tripulación, permitieron ejecutar la maniobra de manera segura”, agregó la entidad.

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Hasta el momento no se reportaron personas lesionadas ni daños adicionales derivados de la emergencia aérea.

Operaciones quedaron restringidas

Luego del aterrizaje de emergencia, la Aeronáutica Civil informó que las operaciones aéreas en el Aeropuerto Alfonso López Pumarejo quedarían restringidas mientras se adelantaban las labores para retirar la aeronave de la pista.

La medida afectó temporalmente la movilidad aérea en la terminal, teniendo en cuenta que la pista debía permanecer bajo control mientras se desarrollaban los procedimientos correspondientes tras la contingencia.

La situación generó atención entre viajeros y usuarios del aeropuerto, especialmente por tratarse de una terminal aérea clave para la conectividad del departamento del Cesar y otras regiones del Caribe colombiano.

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Pese a la emergencia presentada durante la noche del viernes, reportes consultados en portales especializados de seguimiento aéreo, como FlightAware, muestran que durante la mañana siguiente las operaciones comenzaron a desarrollarse nuevamente con aterrizajes y vuelos programados.

Sin embargo, las autoridades recomendaron a los pasajeros mantenerse atentos a los canales oficiales para verificar cualquier novedad relacionada con itinerarios, modificaciones o posibles ajustes en las operaciones aéreas.

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Hasta ahora, ni la Fuerza Aeroespacial Colombiana ni la Aeronáutica Civil han entregado detalles adicionales sobre el tipo de falla que presentó el helicóptero durante la aproximación al aeropuerto.

El incidente, no obstante, puso a prueba los protocolos de respuesta ante emergencias en la terminal aérea de Valledupar y destacó la reacción de la tripulación, que afortunadamente logró controlar la situación y efectuar un aterrizaje seguro en medio de la contingencia.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co