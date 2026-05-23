Gobierno Petro reactiva diálogos con cabecillas de bandas recluidos en cárcel de Itagüí

El gobierno del presidente Gustavo Petro reanudó los diálogos con los cabecillas de bandas delincuenciales que permanecen en la cárcel máxima seguridad de Itagüí, que fue escenario de una polémica parranda vallenata en la que estuvieron artistas como Nelson Velásquez y por ello se había suspendido la mesa de conversaciones desde el pasado 9 de abril.

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En dicha parranda vallenata hubo botellas de licor y alimentos encima de mesas decoradas donde hacía su show el cantante Nelson Velázquez con al menos 10 integrantes de su grupo musical y los principales participantes fueron algunos de los más peligrosos cabecillas de bandas criminales de Antioquia que participan en la Mesa de Paz con el Gobierno nacional.

Tras conocerse la denuncia de este evento ilegal, los representantes del Gobierno en la Mesa de Paz Urbana suspendieron los diálogos con los cabecillas que estaban en este penal y el Inpec aseguró que el espectáculo no estaba autorizado.



“El director que estaba encargado en este momento no era el titular, que es el mayor Pérez, sino estaba un encargado. Tiene que asumir esta responsabilidad y salió del cargo inmediatamente. Se abrió investigación a siete funcionarios que estaban también en el turno”, informó el coronel Daniel Gutiérrez, director del Inpec.



Sin embargo, este viernes 22 de mayo la Consejería Comisionada de Paz comunicó que las conversaciones se habían reanudado: “La Paz Urbana no se suspende. A pesar de los intentos de sabotaje y las barreras institucionales, el compromiso con la vida, diálogo y transformación de los territorios sigue firme”.

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Por su parte, el presidente Gustavo Petro aseguró que “es el proceso de paz de bandas de Medellín lo que ha permitido bajar la tasa de homicidios de la ciudad a nivel mejor que el de Bogotá y la mayoría de capitales de Colombia”.

Es el proceso de paz de bandas de Medellín lo que ha permitido bajar la tasa de homicidios de la ciudad a nivel mejor que el de Bogotá y la mayoría de capitales de Colombia



Algo que sería impensable hace unos años. El intento de quitarle la competencia del presidente como… https://t.co/VP2iwM6S1G — Gustavo Petro (@petrogustavo) May 22, 2026

Sin embargo, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, rechazó estas declaraciones enfatizando que la reducción de los homicidios en la capital antioqueña se debe a la labor de las autoridades. “El colmo del descaro, Petro diciendo, justificando a los jefes de estructuras criminales, diciendo que la reducción de homicidios es dizque gracias a ellos, pero por Dios, si ellos son los que ordenan los homicidios”, subrayó.