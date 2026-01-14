Sentidos mensajes de las hermanas de Yeison Jiménez: "Voy a pensar que estás de gira y que volverás"

El pasado 13 de enero se llevó a cabo el sepelio privado del cantante de música popular Yeison Jiménez en el Norte de Bogotá, en Jardines del Recuerdo. Su círculo más cercano estuvo presente para despedir al "Aventurero", al hijo, esposo, padre, amigo y también buen hermano.



Ante esta lamentable despedida, muchos mensajes se han dedicado al cantante, pero los que más han conmovido al mundo son los de sus seres queridos. Sus hermanas se tomaron un momento para enviar un sentido mensaje para despedir al hombre que, más que ser un hermano, fue un pilar importante para la familia, no por la fama que alcanzó, sino por el cariño, el amor y los consejos con los que siempre los apoyó.

Su hermana Lina publicó, a través de su Instagram, un doloroso mensaje acompañado de una foto del féretro de su hermano, junto a su sombrero y algunos cuadros fotográficos del cantante. En él expresó: "Yo voy a pensar que estás de gira y que volverás a casa con tu familia, con nosotros que tanto te amamos" y finalizó con un mensaje de profundo cariño: "No te demores Yei, que te estamos extrañando mucho".

Por su parte, su hermana Heidy, también a través de Instagram, mostró lo unidos que eran junto a sus cinco hermanos con una fotografía en la que celebraban el cumpleaños del cantante, acompañando la imagen con un emotivo mensaje: "Ahora ya no estamos completos en este plano terrenal, pero siempre estarás vivo en cada uno de nosotros, te amamos por siempre".



En otra de sus historias, Heidy compartió una fotografía del féretro de Yeison en medio del homenaje y escribió un mensaje más extenso: "Amor de mi vida, te amo, gracias por haber dedicado tu vida a hacer feliz a tu familia, te pido que desde el cielo me sigas guiando y te prometo que cumpliré con todo lo que Dios nos permitió tener afortunadamente. Este 25 de diciembre, te sentirás muy orgulloso de tu hermanita, me verás como siempre me dijiste que me querías ver".



De acuerdo con sus hermanos, para muchos de ellos Yeison Jiménez, más allá del cantante y del hombre detrás de las canciones que acompañaron a miles de personas, más allá de la fama, era un hombre noble que siempre buscó lo mejor para su familia. Fue un soñador que actuó como un padre, brindando sabios consejos y regaños, y ahora ha dejado un vacío profundo en el corazón de todos los que lo conocieron, más allá de los reflectores.

