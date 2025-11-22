En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
EE. UU. - VENEZUELA
CLIMA EN BOGOTÁ
TESLA
ANTES DE LA NIEVE
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / ¿Cómo van a operar los vuelos hacia Colombia en medio de alerta en espacio aéreo de Venezuela?

¿Cómo van a operar los vuelos hacia Colombia en medio de alerta en espacio aéreo de Venezuela?

Estados Unidos lanzó aviso a las aerolíneas para "extremar la precaución" al sobrevolar Venezuela y el sur del mar Caribe.

Por: Cristian Ávila Jiménez
Actualizado: 22 de nov, 2025
Comparta en:
Actividad aérea en Venezuela.
Actividad aérea en Venezuela.
Getty y Afp

Publicidad

Publicidad

Publicidad